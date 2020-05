Ingen lek blant de store gutta

KOMMENTAR: Over hodet på Gaute Helstrup foregår det diskusjoner som blir direkte avgjørende for fremtidens hans på Alfheim.

Foto: Klaudius

Rune Robertsen iTromsø

Våryre TIL-spillere kunne nesten ikke holde seg da de for første gang i 2020 kunne trene som normalt på sin egen hjemmebane, mandag formiddag. Et spesialsydd opplegg fra fotballforbundet skal sørge for at blant andre TIL skal kunne kjøre fullkontaktøkter, som en vanlig fotballtrening med andre ord.

Der andre, som ikke er inne i toppfotballen, må vente på svar, kunne TIL-spillerne samles i en ring rundt nysjefen for å høre på Gaute Helstrup. Både skjortekledde unggutter, til veteraner som har opplevd trenerskifter mange ganger tidligere, ventet tålmodig i den varme maisola.

Gaute Helstrup bør raskest mulig sette sitt preg på laget, vise at det er han som er sjef, og tørre å ta tøffe avgjørelser når det gjelder hvem han vil bruke hvor. Spillerne vet godt hva slags bakgrunn Helstrup har, og tar vi den i betraktning er det han som har noe å bevise. Eksempler på at hovedtreneren i praksis ikke styrer spillergruppa finnes det mange av.

Derfor blir ikke Gautes jobb å være kompis med gutta, men inkludere dem uten at det går utover hans posisjon som toppleder. Lykkes Helstrup å finne balansegangen Marit Breivik gjorde så bra, gjør det utgangspunktet litt enklere.

De første treningene etter at en ny trener kommer på plass følger ofte det samme mønsteret. De allerede etablerte spillerne ønsker å vise at de vil beholde plassen sin. Utfordrerne, som kanskje har havnet ute i kulden, får en ny mulighet til å vise hvorfor de bør vurderes.

Ingen skal tro annet enn at konkurransen om plass i førsteelleveren allerede fra første minutt er i gang, selv om det er fem uker til seriestart. Trolig vil TIL i løpet av et par uker spille treningskamper, og der gjelder det å henge på toget.

Mandagens økt over halvannen time ga noen svar. Gaute Helstrup vil bruke en trebackslinje der Lars Sætra, Simen Wangberg og Anders Jenssen kamperte sammen. På hver av sidebackene fant vi ikke overraskende Adam Ørn Arnason og Lasse Nilsen.

Lengre fram i banen er det mer åpent. Annet enn at vi vet at Ruben Yttergård Jenssen og Kent-Are Antonsen er bankers, er det ellers knyttet stor usikkerhet. Spesielt på spissplass, et tema så godt som alle er opptatt av.

Helt til den dagen en ny angrepsspiller spaserer inn de koronastengte portene på Alfheim ville dette være noe Helstrup og TIL må svare for. Her er uprøvde Brage Berg Pedersen fortsatt det eneste valget. Riktignok har både Daniel Berntsen, Mikael Norø Ingebrigtsen og Magnus Andersen vært innom, men disse foretrekkes i andre posisjoner.

Oppe på tribune vest, på motsatt side av garderobene, har pressen tilholdssted inntil videre. Underveis i direktesendingen som ble kjørt i anledning Helstrups første trening fikk vi besøk av daglig leder Kristian Høydal. Han har med viten og vilje tatt rollen som gledesdreper for dem som tror TIL kan bruke mange millioner på ny spiss. Pengene fra vinterens salg har forsvunnet like fort som snøen smelter i Tromsø om dagen, og Høydal er ikke villig til å garantere noe som helst når det gjelder forsterkninger.

Løsningen ligger som mange ganger tidligere hos TILs sponsorer, især Trond Mohn. Av det vi vet er Mohns bidrag til TIL siden 2006 på minst 125 millioner kroner. I februar varslet Kjell Kolbeinsen, Mohns forlengede arm i nord, at de kunne se på muligheter for et spleiselag for å hjelpe TIL.

Selv om TIL jevnlig er i dialog med sine største sponsorer om økonomien vil det være klokt av å samle dem, innen kort tid. Ikke bare for å snakke om penger, men også for å presentere Helstrup som tross alt er klubbens nye ansikt utad.

Samtalene om mulig pengehjelp er ikke noe Helstrup er en del av. Noe av poenget med å ansette Helstrup var å komme bort fra at TIL var en trenerstyrt klubb, noe det i for stor grad var under hans forgjenger Simo Valakari.

Opprykksforventningene vil ligge der hele sesongen – med rette. Skal man tolke Høydals ønske om å ha kontroll på økonomien er den enkleste måten å gjøre det på å låne en spiller ut sesongen.

Lån eller ikke. For Helstrups del vil trolig en målscorer bli avgjørende for hvor smertefritt veien tilbake til Eliteserien vil gå.