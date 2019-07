Brann-midtstopper leies ut til svensk klubb

Brann leier ut sin svenske midtstopper Jesper Löfgren til Mjällby ut sesongen.

Det melder Brann på sin hjemmeside.

Löfgren signerte for Sportsklubben i fjor sommer, men kom først til klubben i januar. Han har bare spilt én kamp i Eliteserien.

Nå returnerer han til gamleklubben Mjällby, som spiller på nivå to i Sverige.

– Jesper har jobbet hardt for å få spille i hele år, men i konkurranse med mange andre gode spillere er det blitt lite spilletid på ham, sier sportssjef Rune Soltvedt til Brann.no.

Kontrakten med Brann strekker seg ut 2021.

– Vi ser en hardtjobbende spiller som har hatt god utvikling i år, og vi håper utviklingen skal fortsette. Den løsningen vi har kommet frem til nå sikrer dette, sier Soltvedt.

– En kjempeforsterkning

Etter søndagens 2–1-seier mot Stabæk skrev Bergens Tidende at Brann hadde vært i dialog med Löfgrens gamle klubb Mjällby om et utlån.

– Er det slik at han kan spille i Mjällby er vi glade for det, det vil være en kjempeforsterkning for oss. Han er en fin type både på og utenfor banen. Og da er vi takknemlige overfor Brann hvis dette går i orden, uttalte Hans Larsson, Mjällbys klubbleder.

Löfgren har fått merke den tøffe konkurransen om stopperplassene i Brann. Kaptein Vito Wormgoor og Bismar Acosta er klare førstevalg, med Christian Eggen Rismark som et like sikkert tredjevalg.

I Mjällby er man storfornøyd med å få 22-åringen tilbake.

– Jesper trenger ingen nærmere presentasjon. Vi har god kjennskap til hans fine egenskaper ute på fotballbanen, skriver klubben.

Ikke enig med kapteinen

Denne uken ble det kjent at Brann og Vito Wormgoor har avsluttet forhandlingene om en kontraktsforlengelse.

Dermed kan Wormgoor være ferdig i Brann etter sesongen, dersom man ikke blir enige på et senere tidspunkt.

Men ettersom Löfgren vender hjem til Sverige nå, er det tvilsomt om Brann lar flere midtstoppere gå i sommer.

Torsdag ble det kjent at angriperen Henrik Kjelsrud Johansen melder overgang fra Brann til Fredrikstad. I likhet med Löfgren har Johansen fått lite spilletid i Brann.