10 utrolige Haaland-rekorder som har fått verden til å sperre opp øynene

Erling Braut Haaland ser ikke ut til å kunne gå ut på en fotballbane uten å bryte en ny barriere.

Erling Braut Haaland feirer seieren over PSG sammen med Giovanni Reyna. Foto: LEON KUEGELER / REUTERS

At jærbuen setter rekorder er etter hvert ingen nyhet. Det har verdenspressen fått med seg forlengst.

«Det norske beistet river rekordbøkene i stykker», var overskriften i The Guardian allerede i september i fjor.

19-åringen har det siste året tatt enhver utfordring på strak arm.

Et sted han imidlertid ikke satte noen rekorder, var for førstelaget til Bryne. I 2016 spilte han 20 kamper i 1. divisjon, men han fant ikke veien til mål en eneste gang i den røde drakten. For annetlaget gikk det imidlertid bedre, i 3. divisjon scoret han 18 mål på 14 kamper som 15- og 16-åring.

Der, og på ulike guttelandslag, hadde han vist mer enn nok til at Molde og Ole Gunnar Solskjær hentet ham nordover langs vestkysten.

Haaland finner roen etter å ha sendt Dortmund i 1–0-ledelse mot PSG. Foto: Martin Meissner / AP

1: Fire mål på 20 minutter

Det virkelige gjennombruddet kom på Brann Stadion 1. juli 2018. Da kampen var 20 minutter gammel, hadde 17-åringen scoret fire ganger. Oppmerksomheten ble naturligvis enda større da det ble kjent at en speider fra Manchester United fulgte tenåringen fra tribunen.

Målene fortalte en del om noen av egenskapene vi i dag ser på den aller største scenen.

Det første og det tredje målet lignet veldig på hverandre. Haaland løp seg fri i bakrom, rundet keeper og satte ballen enkelt i åpent mål.

På den andre scoringen fikk han ballen langt ute til høyre, lurte den eneste forsvarer i nærheten og scoret sikkert alene med keeper.

Det fjerde var et straffespark. Haaland stoppet kort like før han skulle skyte. Keeperen kastet seg mot venstre, Haaland satte ballen den andre veien.

Haaland feirer det første av fire mål mot Brann. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

2: Ni mål i en VM-kamp

Firemålskampen gjorde at Fotball-Norge sperret opp øynene opp for stortalentet. Internasjonalt kom overskriftene for alvor etter en kamp i U20-VM i mai fjor.

Da hadde Haaland byttet ut Molde med Red Bull Salzburg ved nyttår. Juventus var lenge med i kampen, og dermed hadde mange fotballinteresserte allerede hørt om stortalentet fra nord.

Oppmerksomheten ble mye større da han scoret ikke mindre enn ni mål mot Honduras. Den gamle rekorden var på seks i en kamp.

– Jeg skulle gjerne hatt tosifret selv, jeg skal ikke nekte for det, sa Haaland selv etter kampen, men la til:

– Det ble ni og jeg er fornøyd.

Nå skal det sies at både keeper- og forsvarsspillet til Honduras var av ganske begredelig kvalitet. Målene er likevel gjenkjennelige for dem som bare har sett Haaland de siste månedene:

1-0: Løp seg fri inne i målfeltet og sto alene på femmetersstreken.

2-0: Løp i bakrom og ble spilt alene med keeper.

4-0: Straffespark, der han stoppet like før han skulle skyte og sendte keeper feil vei.

5-0: Skaffet seg nødvendig rom med et smart løp og hamret ballen i mål fra 11 meter.

6-0: Et perfekt timet løp og avslutning fra 11 meter.

8-0: Sto alene på fire meter og scoret enkelt.

9-0: Løp seg fri på en smart måte og sto alene på fem meter.

11-0: Fikk ballen på hjørnet av 16-meteren. Løp seg inn på hjørnet av femmeteren og scoret.

12-0: Scoret igjen fra hjørnet av femmeteren.

Fakta Erling Braut Haaland Født: 21. juli 2000 (19 år) Høyde: 194 cm Klubb: Borussia Dortmund Tidligere klubber: Bryne, Molde, Salzburg Landskamper/mål: 2/0

Haaland feirer det syvende av ni mål mot Honduras i U20-VM. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

3: Hat trick umiddelbart

U20-VM er nå en ting, men du slår virkelig gjennom lydmuren hvis du markerer deg i Champions League. Det kan man trygt si at Haaland har gjort.

Det startet 17. september mot Genk. Kampen var bare 100 sekunder gammel da Haaland satte inn 1–0. Like før pause scoret han sitt tredje. Han ble dermed den første til å score hat trick i sin første Champions League-omgang. To var med høyrebeinet, ett med venstrebeinet.

Gjenkjennelig feiring: Haaland har akkurat scoret sitt første mål i Champions League. Foto: LEONHARD FOEGER / REUTERS

4: Som Drogba og Benzema

Rekordene fortsatte å komme hver eneste gang Haaland hørte Champions League-hymnen.

På Anfield kom han inn fra benken, og det tok ikke mange minuttene før han også hadde scoret på den regjerende mesteren Liverpool.

Etter hjemmekampen mot Napoli i slutten av oktober var jærbuen irritert. Laget hadde tapt 2–3, men de fleste overskriftene handlet om at han hadde scoret to nye mål.

Dermed sto han med seks mål på tre kamper, ett mer enn den forrige rekorden i verdens mest prestisjetunge klubbturnering. Didier Drogba og Karim Benzema var for øvrig to andre spillere som også hadde scoret i sine tre første kamper.

Haaland har akkurat utlignet til 3–3 på Anfield. Foto: JASON CAIRNDUFF / REUTERS

5 og 6: Langt foran Messi og Ronaldo

To uker senere var det returkamp i Napoli. Det tok bare 11 minutter før han fikk muligheten fra straffemerket.

Nok en gang trakk han frem signaturtrekket fra 11 meter. Han stoppet litt opp i tilløpet like før han skulle skyte. Dermed kastet keeper seg feil vei.

Og ja, syv mål på fire Champions League-kamper var også ny rekord.

Da var det Drogba, Thierry Henry, Diego Costa og Ivan Klasnic som var de neste på listen. De hadde fem mål på like mange kamper.

Og hvis noen lurte, Lionel Messi brukte 33 kamper på å nå samme antall. Cristiano Ronaldo var et sted midt mellom dem, han trengte 18 kamper.

Rekorden ble for øvrig forbedret i kamp nummer fem. Da var Genk nok en gang motstander. Haaland førte ballen nesten fra midtbanen og fikk kranglet den med seg på litt brokete vis før han mistet den. Han fortsatte imidlertid løpet rett frem, og til slutt var han kontant da ballen datt ned foran ham på fem-seks meter.

To av tidenes største, men både Cristiano Ronaldo og Lionel Messi trengte langt flere kamper enn Haaland på å nå syv Champions League-mål. Foto: PAUL HANNA / REUTERS

7, 8, 9 og 10: Ny klubb, mange flere rekorder

I desember ble spekulasjonene om 19-åringens fremtid mer og mer intense. Haaland takket nei til en gjenforening med Solskjær i Manchester United. I stedet valgte han Tyskland og Dortmund.

Debuten mot Augsburg? Hat trick, og det til tross for at han satt på benken de første 57 minuttene. Siden scoret han også i Dortmund-debuten i cupen og Champions League. Et slikt hat trick har ingen Dortmund-spiller gjort før ham.

Det er heller ingen i Bundesliga-historien som før har scoret 11 ganger på de syv første kampene for en klubb. Åtte av dem har kommet på fem seriekamper. Rekord det også.

Og hva med Champions League? Etter to mål mot Paris Saint-Germain har han nå 10 mål på syv kamper. Den forrige rekorden på å nå tosifret var 11 kamper.

Ingen debutant har heller scoret 10 mål i første sesong før.

Tilsammen har Haaland 39 mål og seks hat trick så langt denne sesongen. Det er ikke dårlig det heller.