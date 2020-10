Molde-direktør Ole Erik Stavrum jobbet til langt på natt for å dra i lang signeringa av Birk Risa, og sørge for at John Kitolano gikk motsatt vei. Samtidig pågikk det samtaler med Brann og Eirik Ulland Andersen og med Sander Svendsen om en mulig overgang. De to siste avtalene ble det ikke noe av. Bildet er tatt ved ei tidligere anledning. Foto: Trond Hustad