Er som dyr i bur og nå slippes de fri: – De vil bøtte inn mål

Norske spillere ser frem til å slippe ut til håndballkamp i kveld. Endelig får de være i fri utfoldelse.

God stemning, tross alt. Camilla Herrem signaliserer at alt er greit. Foto: Vidar Ruud, NTB

KOLDING: Den gode nyheten først. Målvakt Silje Solberg har testet negativt for koronavirus. Det betyr at hun og landslagstrener Thorir Hergeirsson åpner opp for EM-kamper. Men mot Polen i kveld blir det uansett ikke tid.

I den kampen regner Gunnar Pettersen med dette:

– De kommer til å bøtte inn mål.

Den mangeårige treneren er ekspertkommentator for TV3 og Viasat i løpet av EM i Danmark.

Nå ser han for seg et norsk lag som drar inn den første seieren mot Polen på en komfortabel måte. Og han tror det vil bety litt at spillerne får «slippe ut» – selv om det bare er til et begrenset publikum.

Spillerne er ellers vant til å være nærmest bak lås og slå, som de selv har sagt. Eller et fengsel, som også er brukt om å være i rød sone uten kontakt med noen utenfor.

Derfor blir de passet nøye på hver eneste gang de skal forflytte seg mellom hotell, buss og hall.

– Spillerne takler slikt ulikt, men jeg tror Norge er best til å håndtere det, sier Pettersen.

Dette får vi se

Han mener at entusiasmen over å få komme i gang, vil sees mot Polen.

– Det blir masse kontringer. Norge vil bruke all fart. Og det blir klasseforskjell.

Det er ingen tvil om at Norge har spillere som er hurtige, ikke minst på kantene. Camilla Herrem og Malin Aune fikk mye spilletid i de to treningskampene mot Danmark. Nå fylles det på med Sanna Solberg-Isaksen og Marit Røsberg Jacobsen.

– Jeg har hatt litt ryggproblemer, og derfor måtte jeg stå over de to treningskampene mot Danmark. Men nå er jeg klar, sier Solberg-Isaksen.

Hun ble taklet i den første treningen i Danmark. Nå har hun fått behandling.

Og når Norge kan fylle på med hurtige typer som Stine Bredal Oftedal, Veronica Kristiansen, Nora Mørk, Heidi Løke og Henny Reistad, for å nevne noen, vil Norge stå for den type håndball som gir mange mål.

Motstanderne må i alle fall være bevisst på å komme raskt hjem i forsvar.

Nora Mørk venter. Snart skal hun i aksjon. Foto: Vidar Ruud/NTB

Nora Mørk i spranget

Nora Mørk er mange spent på. Dagbladets håndballekspert Frode Kyvåg sier at han ser en usikkerhet hos henne, som han ikke har sett før.

– Det er ikke så merkelig, kommenterer Gunnar Pettersen.

– Hun har vært borte lenge, tilsvarende 100 til 120 landskamper og Champions League-kamper. Jeg er likevel sikker på at hun vil bidra sterkt, ikke minst som servitør. Det betyr å sende baller ut til kanten og linjen.

