Danmark-keeper Kasper Schmeichel (34) griper alltid inn. Men én hendelse vil forfølge dansken resten av livet.

Erlend Nesje Journalist

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Keeper Schmeichel var blant dem som reagerte raskest da lagkamerat Christian Eriksen lå livløs på gressmatten i Danmarks EM-åpning mot Finland.

Keeper Schmeichel var den første som oppfattet den dramatiske situasjonen og tilkalte hjelp da Leicester-eier Vichai Srivaddhanaprabhas helikopter styrtet i oktober 2018.

De var kaptein og keeper Schmeichel som hentet Vichai Srivaddhanaprabhas sønn, Aiyawatt, ned fra Wembley-tribunen for å ta del i den hjertevarme feiringen da Leicester vant FA-cupen i mai.

Kasper Schmeichel pleier å være der når de trenger ham som mest.

Fakta Dagens EM-kamper Kl. 18: Ukraina-Østerrike (TV 2 Sport 1) Kl. 18: Nord-Makedonia-Nederland (TV 2) Kl. 21: Russland-Danmark (NRK1) Kl. 21: Finland-Belgia (NRK3) Les mer ↓

Keeper Kasper Schmeichel er blitt en farsfigur for de yngre spillerne på det danske landslaget. Her sammen med Frederik Rønnow og Jonas Lossl. Foto: HANNAH MCKAY, REUTERS

«Stolt av dette laget»

I kveld trenger Danmark en Schmeichel som griper inn når våre skandinaviske naboer må slå Russland for å avansere i EM.

– Jeg har alltid vært stolt av å spille på det danske landslaget. Jeg er ikke noe mindre stolt etter det samholdet vi har vist den siste tiden. Jeg er takknemlig for å være en del av en så fin gjeng, sier Schmeichel etter dramaet som har preget Danmark den siste drøye uken.

Det gikk fint med Christian Eriksen. Han er utskrevet fra sykehuset etter å ha fått operert inn en hjertestarter.

En tilsynelatende lykkelig slutt, selv om det er uvisst i hvilken grad Eriksen kommer tilbake på fotballbanen.

Dramaet etter 1–1-kampen mot West Ham på King Power Stadium i oktober 2018, fikk dessverre en tragisk utgang.

Schmeichel vinket til klubbeier Vichai Srivaddhanaprabha da hans private helikopter tok av inne på stadion. Han hadde gjort det så mange ganger tidligere, for Schmeichel var så glad i den thailandske mangemilliardæren som hadde gjort så mye fint for Leicester.

Leicester-eier Vichai Srivaddhanaprabhas private helikopter sto alltid klar på indre bane etter klubbens hjemmekamper. Dette bildet er tatt i 2016. Foto: Carl Recine, Reuters

Eksploderte på parkeringsplassen

Men dansken skjønte med én gang at noe var galt denne dagen. Helikopteret begynte å snurre rett etter å ha tatt av, en skrekkslagen Schmeichel så med egne øyne at det styrtet på utsiden av stadion.

Keeperen løp alt han kunne ut av spillertunnelen, han ropte etter hjelp og fikk med seg en sikkerhetsvakt i håp om å kunne redde liv.

Schmeichel så de røde flammene utenfor stadion. Helikopteret hadde eksplodert på parkeringsplassen.

Sikkerhetsvakten forsøkte å komme seg inn i helikopteret, men var sjanseløs på grunn av den intense varmen.

Vichai Srivaddhanaprabha og fire andre døde i ulykken, og Schmeichel var svært preget i tiden etter.

– Dette vil dessverre forfølge meg resten av livet, fortalte keeperen.

– Jeg er helt knust. Jeg kan ikke tro det jeg så sist kveld. Det virker bare ikke sant. Aldri har jeg møtt en mann som deg. Så hardtarbeidende, så dedikert, så engasjert, så snill og så sjenerøs. Du hadde tid til alle. Du fikk meg til å tro at ingenting er umulig, skrev en sorgtung Schmeichel i en melding dagen etter.

Fakta Kasper Schmeichel Født: 5. november 1986, København Klubb: Leicester Meritter: Seriegull (2016) og FA-cuptittel (2021) med Leicester. Tidligere klubber: Leicester, Darlington, Bury, Falkirk, Cardiff, Notts County, Leeds A-landskamper Danmark: 67 Les mer ↓

Keeper Kasper Schmeichel varmet opp med denne skjorten for å minnes klubbeier Vichai Srivaddhanaprabha. Foto: DARREN STAPLES, REUTERS

Alle spilte en rolle

Dansken dro selv til Thailand for å delta i begravelsen. Tiden har leget noen sår, men Vichai Srivaddhanaprabha har alltid vært i tankene til Schmeichel.

I et BBC-intervju før FA-cupfinalen i mai, hyllet Leicester-kapteinen avdøde Vichai og hans sønn Aiyawatt – som umiddelbart tok over driften av klubben etter at faren omkom.

– Vichai viste respekt overfor alt og alle i klubben, han virkelig anerkjente at samtlige hadde en viktig rolle. Du var viktig uansett hva du gjorde. Det var en drøm for oss å komme til FA-cupfinalen, men alle har bidratt – også materialforvalteren og banemannen. Det er viktig å anerkjenne disse tingene, og det gjør denne klubben, fortalte Schmeichel.

Leicester vant FA-cupfinalen mot Chelsea. Glade spillere jublet på Wembley-gresset, noen tusen supportere jublet på tribunen.

Leicester-kaptein Kasper Schmeichel sammen med klubbeier Aiyawatt Srivaddhanaprabha etter FA-cuptriumfen på Wembley. Foto: KIRSTY WIGGLESWORTH, REUTERS

Må våge å følge drømmene

Men det var én som manglet i den euforiske jubelrusen.

Schmeichel løp rett opp på VIP-tribunen for å hente eieren Aiyawatt Srivaddhanaprabha ned på banen for å delta i feiringen. Kapteinen mente at de alle var sammen om denne triumfen.

For «Khun Top», som han blir kalt, styrte Leicester etter pappa Vichais motto: «Dine drømmer kan bli virkelighet bare du våger å følge dem.»

Nå drømmer Schmeichel og Danmark om EM-avansement, selv om det ble tap i de to første kampene. Dersom de selv slår Russland i Parken, og Belgia slår Finland, kan Danmark gå videre selv med bare tre poeng.

Alle på det danske laget kommer til å spille en viktig rolle. Ikke minst Kasper Schmeichel.