TIL-komet August (20) stresser ikke med ny kontrakt: – Har fokus på helt andre ting

August Mikkelsen (20) var nok en gang et lyspunkt for TIL, men klubben stresser ikke med ny kontrakt.

GOD: August Mikkelsen scoret og spilte nok en god kamp for TIL. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

August Mikkelsen har for alvor blomstret denne sesongen og er for mange et lyspunkt i dagens TIL-mannskap.

Søndag kveld markerte han seg igjen med en nydelig frisparkscoring, hans andre mål for sesongen.

På spørsmål om hva klubben tenker om Mikkelsens fremtid, svarer team manager Lars Petter Andressen følgende.

– Vi har en avtale med August bygd opp ut fra prestasjoner og det er ikke naturlig å forlenge den avtalen helt ennå, så får vi vurdere inn i fremtiden. Han har to år igjen av kontrakten, og selv om vi ikke gjør noe nå, er vi veldig fornøyd med August sine prestasjoner, sier Lars Petter Andressen til iTromsø.

Prestasjonsbasert avtale

Mikkelsen kom inn for en skadet Runar Espejord etter drøye halvtimen i 1. serierunde, og har siden startet samtlige syv kamper for Gutan.

Avtalen han har frem til sommeren 2023, gjør blant annet at spilletid er en viktig faktor for lønna.

– Avtalen hans er veldig rettet mot lønn alt etter hvor mye han spiller og alle de tingene der, sier Andressen.

– Er det så enkelt å si at når han spiller mye, som han gjør nå, så tjener han bedre?

– Ja.

Selv om Mikkelsen har vært et lyspunkt i vårsesongen, vanker det ikke noen ny avtale i nær fremtid.

– Det er ikke noe vi har diskutert eller tenkt på og ikke noe vi kommer til å gjøre noe med akkurat nå. Vi skrev en lang avtale med han i fjor, sier Andressen.

– Stresser ikke

Mikkelsen selv har overhodet ingen fokus på ny TIL-avtale.

– Det er egentlig ikke noe jeg har tenkt noe som helst over. Den kontrakten har jeg ingen fokus på. Fokuset mitt er på å spille kamper, utvikle meg og gjøre det bra, sier Mikkelsen til iTromsø.

To scoringer og en assist i år, er han kun noenlunde fornøyd med.

– Det kunne vært enda mer og jeg har mye å gå på fortsatt. Jeg har fortsatt mye forbedringspotensial i mye av det jeg gjør, sier 20-åringen.

Haner selv fornøyd med den nåværende kontraktslengden til sommeren 2023.

– Det er en lang nok kontrakt og jeg har egentlig ikke gjort meg noen tanker rundt det heller. Jeg har fokuset helt andre plasser og fokuset nå er å ta tre poeng borte mot Odd på torsdag.

Perlescoring med bismak

Mikkelsen, som vokste opp på Gammelgård – på fastlandssiden av Tromsø, blir neppe mindre snakket om etter nok en flott TIL-scoring, men scoringen hadde dessverre lite å si for både Mikkelsen og laget.

– Det har lite å si. Vi går for tre poeng her i dag og tar med oss nu, så det er kjipt nå, det er det, sier Mikkelsen til iTromsø.

TILs elendige hjemmeform har ikke 20-åringen noen god forklaring på.

– Vi må egentlig bare jobbe på videre. Det er det eneste som gjelder og det eneste som fungerer. Det er ikke vits å grave seg ned. Det er mange kamper igjen, og vi skal jobbe på videre og også klare å ta poeng på hjemmebane også.

Borte har TIL vært gode i år med lagets to eneste seiere hittil i år. Torsdag venter Odd i Skien.

– Det er bare å restituere og fokusere på neste kamp og sette strek over denne kampen. Vi kjører full fokus til kampen mot Odd nå på torsdag, sier Mikkelsen, som også følte seg snytt for et soleklart frispark i sluttminuttene like utenfor LSKs 16-meter da han gikk i bakken og bortelaget i stedet fikk en kontring.

– Jeg vil si det er et soleklart frispark. Jeg blir truffet i både ansiktet og beina, og han hindrer meg å gå forbi. At dommeren ikke dømmer der er irriterende. Jeg synes det skulle vært frispark, sier Mikkelsen.