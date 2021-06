AaFK har bestemt seg i Qatar-saken

Aalesunds Fotballklubb bestemte tirsdag for hva klubben skal stemme i Qatar-saken på det ekstraordinære fotballtinget søndag.

Jan Petter Hagen under et tidligere medlemsmøte i AaFK. Han la tirsdag fram styrets syn i Watar-saken.

AaFKs styre innstilte i et par uker siden på at de er imot boikott av fotball-VM i Qatar i 2022. På et medlemsmøte tirsdag la styreleder Jan Petter Hagen fram sitt syn på saken. Medlemmene fikk også stille spørsmål og si sin mening i saken. De som var for en boikott fikk lov til å vise dette med håndsopprekking på slutten av seansen, men ingen viste motstand.

Derfor ender Aalesunds Fotballklubb på å stemme imot en boikott på søndagens fotballting.

– Som sagt er det en vanskelig sak, og vi i AaFK har hele vegen lagt vekt på å få en utredning som er så faktabasert som mulig. Det er en veldig solid jobb som er gjort, og vi støtter konklusjonen i rapporten. Medlemmene i klubben har nå også tilrådd oss å følge vår egen innstilling, sier Hagen til Sunnmørsposten.

Rapport

I presentasjonen av styrets syn på saken la Hagen vekt på at rapporten inneholder et godt stykke arbeid med solide fakta. I tillegg påpekte han at Loland-rapporten, som tar for seg både positive og negative virkninger av en boikott, viser at forutsetningene trolig ikke er tilstede for at en boikott skal være virkningsfull.

Det er stemmer i supporter-Norge som har startet diskusjonen om boikott, og det er også disse stemmene som sterkest er for boikott. På det ordinære fotballtinget ble det satt ned et arbeidsutvalg som skulle lage en rapport om forholdene i Qatar, der de skulle veie for og imot en boikott. Utvalget endte på at det riktig er å delta i mesterskapet, selv om to utvalgsmedlemmer var for boikott.

På tinget ble det også bestemt at det skal være et ekstraordinært fotballting. Det foregår på søndag, og da avgjøres det om Norges Fotballforbund og det norske fotball-landslaget skal gå for boikott eller ikke av fotball-VM i Qatar-saken. Bakgrunnen for diskusjonen er flere brudd på menneskerettighetene i Qatar, både generelt og i byggingen av stadioner til mesterskapet.

Supportergrupperingene for

Supportergrupperingene Stormen og Aalesund Support har for øvrig gjort det klart for styreleder Hagen at de stiller seg bak Norsk Supporterallianses (NSA) mening i saken. De er for boikott.

– Aalesund Support og NSA har et tydelig og ufravikelig standpunkt. At AaFK velger å være imot boikott er så klart skuffende, skriver Aalesund Support i en epost til Sunnmørsposten.

– Vi har snakket med supportergrupperingene, både jeg og daglig leder Geir S. Vik, og begge har full respekt for deres syn på saken, sier styreleder Hagen.

På søndagens fotballting skal det også stemmes over et forslag fra AaFK Fortuna om omstrukturering av 2. divisjon for kvinner. Totalt 18 klubber fra Sunnmøre er påmeldt på fotballtinget.

Nilsen om status

På medlemsmøtet snakket i tillegg trener Lars Arne Nilsen om sesongen så langt og håpet for resten av året. Også sportslig leder Bjørn Erik Melland måtte svare på et spørsmål.

Hovedfokuset fra Nilsen lå på at det er et generasjonsskifte på gang og at klubben jobber langsiktig for å få opp flere klubbutviklede spillere. Nilsen innrømmet at spillerne har sett ut til å ha høye skuldre i de første kampene i år, men at dette så mye bedre ut mot Fredrikstad lørdag.

Medlemmene skrøt av prestasjonen mot Fredrikstad, som endte 2–2 hjemme på Color Line Stadion.