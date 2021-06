Start møter Express i første runde i cupen

Sist gang Express spilte kamp var 5. mars 2020. 24. juli får de besøk av Start til første runde i cupen.

Start er satt opp borte mot Express i første runde av NM.

– Det var den motstanderen vi håpet aller mest på, jubler daglig leder i Express Magne Aslaksen.

Han forteller at det er aller første gang Express i det hele tatt kommer til første runde i NM, og dermed er det ekstra stort at det er Start som kommer på besøk.

– Vi satser på lage en stor fest ut av det. Hele klubben gleder seg til en sånn kamp. Vi kan tilby en strøken gressmatte, så det blir moro!

På grunn av koronasituasjonen har all fotball under 2. divisjon i Norge vært på pause. Det har frustrert mange breddeklubber, og Express er en av dem som har vært tydelig i at breddefotballen burde vært åpnet tidligere.

– Dette er en vanvittig fin opptur etter 15–16 måneder med bare nedturer og nedstengninger. Det blir en fin start på høstsesongen. Vi håper bare vi rekker noen treningskamper før den tid, sier Aslaksen.

Express serieåpner ikke før 7. august borte mot MK. Dermed blir kampen mot Start den første tellende kampen etter koronanedstengningen.

Jerv er satt opp borte mot Donn, mens Fløy reiser til Moseidmoen for å møte Vindbjart.

MK møter Arendal i Mandal.

Kampene spilles 24. juli.

Hele oppsettet:

Kvik Halden – Sarpsborg 08

Kråkerøy – Fredrikstad

Nordstrand – Bærum

Oppsal – Skeid

Frigg – KFUM Oslo

Lokomotiv Oslo – Kjelsås

Follo – Stabæk

Lyn – Vålerenga (25. juli klokken 16.15)

Ready – Grei

Stovner - Grorud

Ullern – Asker

Gjelleråsen – Eidsvold Turn

Lørenskog – Strømmen

FU/VO - Lillestrøm

Nybergsund - Raufoss

Brumunddal - HamKam

Elverum - Kongsvinger

Gjøvik-Lyn - Toten

Vestfossen - Moss

Hønefoss – Strømsgodset

Åssiden - Mjøndalen

Ørn Horten – Ull/Kisa

Eik Tønsberg – Odd

Halsen – Notodden

Flint – Fram Larvik

Pors – Sandefjord

Express – Start

Donn – Jerv

Vindbjart – Fløy

Mandalskameratene – Arendal

Sola – Madla

Staal Jørpeland – Viking

Brodd – Sandnes Ulf

Vidar – Egersund

Hinna – Bryne

Vardeneset – Djerv 1919

Åkra – Vard Haugesund

Stord – Haugesund

Sandviken – Fyllingsdalen

Fana – Sotra

Os – Øygarden

Lysekloster – Åsane

Bjarg – Brann

Fjøra – Sogndal

Årdal – Florø

Spjelkavik – Molde

Sunndal – Brattvåg

Herd – Hødd

Træff – Aalesund

Volda – Kristiansund

Byåsen – Ranheim

Tynset – Tiller

NTNUI – Stjørdals-Blink

Strindheim – Orkla

Kolstad – Levanger

Melhus – Rosenborg

Verdal – Nardo

Rana – Bodø/Glimt

Skånland – Tromsø

Junkeren – Mjølner

Harstad – Melbo

Finnsnes – Senja

Fløya - Tromsdalen

Skjervøy - Alta

