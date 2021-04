Spanske medier: Haalands far og agent i Barcelona

De Barcelona-baserte avisene Mundo Deportivo og Sport skriver Alfie Haaland og Mino Raiola landet på privatflyterminalen i Barcelona torsdag og skal ha blitt tatt i mot av noen av FC Barcelona-presidentens nærmeste menn.

SKAL VÆRE I BARCELONA: Mino Raiola (t.v.) og Alfie Haaland skal ha ankommet Barcelona skjærtorsdag. Foto: Arkivbilder: EPA / NTB

Avisen Sport har også publisert en video som tilsynelatende skal være Alfie Haaland som forlater flyplassterminalen og går inn i en ventende bil utenfor.

De to Barcelona-baserte avisene skriver at Haalands far og agent Mino Raiola torsdag formiddag landet på privatflyterminal på El Prat-lufthavnen i Barcelona.

Avisen Sport hevder privatflyet med de to kom fra Nice og landet 09:30 i Barcelona.

Utenfor terminalen skal de ha blitt tatt i mot av noen av Barcelona-president Joan Laportas nærmeste menn.

Ifølge Mundo Deportivo kom Raiola først ut av terminalen og satte seg inn i en bil som skal ha blitt kjørt av en av Laportas faste sjåfører.

Avisen skriver at Haaland kom ut like senere og ble tatt i mot av Barcelona-presidentens sikkerhetsansvarlige.

48-åringen var på plass i Málaga forrige helg og satt på tribunen da sønnen og det norske herrelandslaget tapte 0–3 mot Tyrkia i VM-kvalifiseringen.

PÅ TRIBUNEN: Alfie Haaland var til stede da Norge spilte mot Tyrkia i Malaga forrige uke. Her er han i samtale med TV 2-duoen Jesper Mathisen og Ingrid Halstensen. Foto: Geir Olsen

Alfie Haaland slo blant annet av en prat med TV 2s Ingrid Halstensen og Jesper Mathisen.

– Jeg tror ikke dette er aprilsnarr. Jeg ser ikke helt hvorfor en spansk storavis skulle komme med det på en dag der det heller ikke er vanlig i Spania. De har sin egen «narredag» 28. desember, sier Viasats La Liga-ekspert Petter Veland til VG.

Han er ikke spesielt overrasket over at det tilssynelatende er et «rotterace» i gang blant de store klubbene for å sikre seg den norske spissjuvelen, dersom 20-åringen bestemmer seg for å forlate Borussia Dortmund.

– Det er jo ikke første gang fedre og agenter reiser rundt før valg blir tatt. Det er ganske åpenbart at det ligger noe her, og at Barcelona ønsker å posisjonere seg. De har ikke hatt mulighet til å strø rundt seg med penger, men nå har det jo skjedd ting der med presidentvalg. Det er klart at de finner måter å finansiere dette på dersom de virkelig ønsker ham, sier Veland.

Hverken Alfie Haaland eller Mino Raiola har besvart VGs henvendelser torsdag.

BRENNHET: Erling Braut Haaland feirer en scoring mot Sevilla i Champions League 9. mars. Han står på ønskelisten til «alle» storklubbene i Europa. Foto: LEON KUEGELER / X03731