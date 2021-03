Kritisk til bruken av Haaland og Sørloth

MARBELLA (VG) Norges gamle venstreside John Arne Riise (40) og Morten Gamst Pedersen (39) syntes Norge fikk altfor lite ut av stjernespissene Erling Braut Haaland (20) og Alexander Sørloth (25) mot Tyrkia.

TYRKISK PEPPER: Alexander Sørloth, Erling Braut Haaland og resten av det norske laget fikk seg en tøff smell mot Tyrkia. Foto: JON NAZCA / X02457

Publisert: Publisert: For mindre enn 3 timer siden

– Vi brukte ikke styrkene våre. Sørloth gjør en respektabel kamp og er den farligste spilleren, men han og Haaland ble ikke satt opp i gode nok posisjoner, sier Gamst til VG etter 0–3-tapet i VM-kvaliken mot Tyrkia.

Haaland og Sørloth hadde hvert sitt mål som ble annullert for offside. Duoen kom ellers til noen avslutninger hver og Sørloth traff blant annet stolpe ut. Men det tok ofte tid mellom gangene duoen ble involvert.

– Jeg følte styrkene til Haaland ikke ble brukt skikkelig. Vi tar ikke overgangene ordentlig. Vi har ett av Europas heteste spisspar, men får ikke brukt dem, mener Gamst, som nå spiller for Alta i 2. divisjon.

Ståle Solbakken fikk pressen til å le med akrobatikk på pressekonferansen.

– Vi må få mer innlegg i boks for å utnytte dem. Når vi er i posisjon, må vi slå inn tidligere. De er ekstremt gode i klubblagene sine i boksen og på kontringer, legger venstrekanten med over 80 landskamper til.

«Gamsten» understreker at det ofte er små marginer som skiller.

– Det er ikke alltid så mye som skal til. Ståle har lyktes så å si alle steder han har vært, men det vil ta litt tid før han får satt sitt spill.

John Arne Riise, mannen med flest landskamper, mener Norge ble for statiske mot Tyrkia og savnet løp i bakrom.

– Vi har to store bjørner på topp som er råsterke. Da må vi slå noen lange, få dueller og kjempe om annenballer. Da blir det trøkk og Tyrkia må presse annerledes, sier Riise.

RETRO: John Arne Riise og Morten Gamst Pedersen utgjorde i en årrekke Norges venstreside. Foto: Nils Bjåland

40-åringen mener Norge burde variert i angrepsspillet for å gi tyrkerne mer trøbbel.

– Innleggene vi kom til var altfor svakt utført, uten tvil. Men det er lett å trene på. For meg var det mer variasjonen i spillet for å åpne opp Tyrkia som skuffet meg, sier Riise.

Landslagssjef Ståle Solbakken var enig med veteranene i at Norge ikke var direkte nok.

– Det var noen ganger vi broderte litt for mye. Vi kunne gått mer direkte hvert fall fire-fem ganger. Enig, sier Solbakken til VG.

– Hva synes du om innleggskvaliteten?

– Den var ikke bra.

– Hvordan skal den bli bedre?

– Vi kan ikke stå her å trene innlegg. Selvsagt kan vi forbedre enn det. Det må vi ha tro på at kommer, svarer Solbakken.

Glimts Patrick Berg, som spilte sentralt på midtbanen, synes han leverte greit i sin første start for Norge. Men satt igjen med en følelse av at det ble for mye pasninger på tvers.

– Jeg burde spilt mer i lengderetning, og kjappere opp på dem (spissene). Vi gjorde det en gang i første omgang, og det ble farlig med en gang. Når vi har den kraften på topp, må vi finne en måte å bruke det bedre på, sier Berg.

Mot Gibraltar scoret Alexander Sørloth en gang i 3–0-seieren, og hadde også flere skuddforsøk. Erling Braut Haaland kom da til en rekke store sjanser, men hadde ikke finstilt siktet.

Tirsdag venter Montenegro borte.