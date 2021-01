Norges gulldrøm knust mot Spania: – Vondt i hjertet

KAIRO (VG) (Spania-Norge 31–26) De norske håndballguttene er ute av VM etter å ha tapt stort mot Spania i kvartfinalen. For Sander Sagosen (25) ble matchen et skademareritt.

DEPPET: Landslagssjef Christian Berge så Norge ryke ut av VM mot Spania. Foto: Khaled Elfiqi / POOL / EPA POOL

Etter norsk VM-sølv i både 2017 og 2019 drømte landslagssjef Christian Berges menn om gull her i Egypt. Den tok en brå slutt mot et glitrende spansk mannskap.

– Jeg er skuffet. Det er skuffende fordi vi hadde høyere målsetninger. Det ble en tung match. Vi fikk muligheten i andre omgang, men klarte ikke å utnytte det, sier Berge til VG.

Norge slapp inn 21 mål i første omgang, noe som gjorde jobben i andre omgang svært vanskelig for det norske laget.

– 21 mål er altfor mye. Vi får rettet det opp i andre omgang, og jeg synes vi har muligheten til spille oss opp i ryggen på dem. Men vi klarte ikke å utnytte det, sier keeper Torbjørn Bergerud.

De regjerende europamesterne var ikledd hvite drakter for anledningen, men spanjolene gjorde kvelden bekmørk for den norske leiren. Norge hadde ikke vunnet mot Spania på 24 år og den fryktelige rekken er nå forlenget til 18 matcher.

Sagosen skrek av smerte

Norge havnet tidlig på etterskudd her i utkanten av Kairo. Spanjolene var bedre i alle spillets faser. Det ble ikke bedre da Sagosen skrek av smerte etter 21 minutter. Den norske superstjernen forlot banen umiddelbart og holdt seg på høyresiden av mageregionen.

– Vi kom hit for gull, men den klarte vi ikke. Det gjør vondt i hjertet å få drømmen knust, sier Sagosen til VG og fortsetter:

– Det er tungt. Jeg er skuffet og lei meg. Jeg har vondt, men sånn er håndballen. Jeg hadde håpet at det skulle fungere igjen, men jeg vet ikke helt hva som har skjedd, sier han om skaden.

Sagosen forsøkte seg i et angrep i andre omgang, men bare sekunder senere var smertene for store til at 25-åringen kunne fortsette.

– Han var uheldig og fikk et kne i magemuskulaturen på siden. Det er en lite farlig skade, men såpass smertefullt at det var vanskelig å få kraft i pasninger og skudd, sier fysioterapeut Harald Markussen til VG.

JUBLET: Spania og Jorge Maqueda gjorde jobben mot Norge. Foto: PETR DAVID JOSEK

Skuffet

Norge var hverken dyktige nok defensivt eller offensivt. Samtlige ga som vanlig alt, men kvaliteten til Spania var for stor.

Mot slutten av kampen økte avstanden til 31–26, og de norske gutta gikk skuffet rundt på banedekket mens spanjolene jublet.

