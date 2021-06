Jervs lånetalent inspireres av stjernekompisene: – Viser at det er mulig

Han har spilt mot Jadon Sancho og laget musikkvideo med Erling Braut Haaland. Nå håper den innlånte Jerv-spilleren Erik Tobias Sandberg (21) selv på et gjennombrudd i norsk fotball.

Jerv-spiller Erik Tobias Sandberg har allerede rukket å bli glad i Grimstad og sier han trives godt i byen og i laget. Foto: Anders Mjaaland

GRIMSTAD: – Det er en veldig «go» i laget og støtteapparatet her, og det syntes jeg hørtes spennende ut. I tillegg hørte jeg rykter om at det er byen i Norge med flest soldager, sier Jerv-spiller Erik Tobias Sandberg til Fædrelandsvennen.

Midtstopperen har nærmere 50 aldersbestemte landskamper for Norge, men har de siste årene måtte se at karrieren til flere av kompisene fra den gode 2000-generasjonen til Norge utvikle seg i rekordfart.

For Sandberg stoppet det opp.

– Jeg fikk A-lagskontrakt med Lillestrøm i 2016. I starten var jeg ung, og stopperplassen var vanskelig å ta seg inn på uten litt rutine. Mine egne prestasjoner var heller ikke gode nok. Det største problemet var derimot skader - blant annet diverse kneskader.

– Men fotball er det jeg skal bli god i, sier han tydelig.

For første gang i romerikingens karriere, spiller han jevnlig for et lag i norsk toppfotball. Så langt er det blitt 10 poeng på seks kamper i Jerv-drakta, noe som må være en godkjent sesongstart for laget fra Grimstad.

Erik Tobias Sandberg i duell med Jadon Sancho under oppgjøret mellom Norge og England i U17-EM i 2017. Foto: UEFA

Med Haaland mot Sancho og Foden

Mange har nok allerede sett den unge stopperen i YouTube-videoen (ekstern lenke) hvor han rapper sammen med Dortmund-stjerna Erling Braut Haaland og Eliteserie-komet Erik Botheim.

Sangen var et påfunn trioen fikk under en landslagssamling helt tilbake i 2016. Nå har videoen nærmere 10 millioner visninger på nettet.

Trioen gjennom ungdommen vært gode venner, og spilt sammen på diverse landslag.

–Det å se at mange av lagkameratene mine gjør det bra er kjempemoro. Det inspirerer meg og viser at det er mulig, sier Sandberg.

I 2017 var Sandberg kaptein for Norge som spilte EM-sluttspill i Polen. I gruppespillet møtte nordmennene England, og Sandberg noterte seg for Norges eneste scoring.

På motsatt banehalvdel stilte et engelsk lag med spillere som Jadon Sancho (Dortmund), Phil Foden (Man City), Callum Hudson-Odoi (Chelsea) for å nevne noen.

To av dem er nå i Englands EM-tropp - den siste ble nylig kronet til Champions League-mester med Chelsea.

– På landslagsnivå har jeg vært heldig å få lede Norge U 17 og U 19 til to sluttspill. Vi er en veldig god generasjon, sier han.

Men at Erling Braut Haaland kun et par-tre år senere skulle score hattrick i Champions League og sikre seg en overgang til en av Europas største klubber, var det likevel ikke mange som så for seg da.

– At det skulle gå så fort og bli så ekstremt på kort tid - det hadde vel ingen trodd, sier Sandberg som beskriver kompisen som en spiller med en «syk mentalitet, knallhard treningsvilje og tilstedeværelse».

– Og så har han store forventninger til seg selv og lagkameratene.

Erik Tobias Sandberg jubler etter å ha scoret ledermålet til Norges U17-lag mot England i EM i Polen for fire år siden. Bak ham jubler lagkameratene Erling Braut Haaland og Erik Botheim. England vant til slutt kampen 3–1. Foto: UEFA

La slagplan med Botheim

Selv har Erik Tobias Sandberg kun rukket å få et fåtalls kamper for Lillestrøms A-lag. I tillegg var han forrige sesong på utlån i Skeid en kort periode. I vinter trente han sammen med Erik Botheim, som i likhet med Sandberg slet med å få nok spilletid på toppnivå.

– Han dro ung til Rosenborg, men slet med å få det siste gjennombruddet. Det å dra til Bodø/Glimt var det lureste han kunne gjort, sier Sandberg.

De var begge enige om at det viktigste for utviklingen deres var å sikre seg stabilt med spilletid. For Botheim betydde det at kontrakten med Rosenborg ble terminert, og muligheten åpnet seg hos de regjerende seriemesterne i Norge.

For Sandberg betydde det å si foreløpig farvel til favorittklubben og nyopprykkede Lillestrøm, til fordel for en periode i Grimstad og Jerv.

– Vi har fått uttelling for planene vi la i vinter - begge var enige om at vi trengte å spille mer.

Erik Tobias Sandberg (i lyseblå drakt foran keeper Jonas Deumeland) river seg løs fra Start-forsvaret og stanger inn 3–2 til Jerv på Sparebanken Sør Arena. Foto: Tor Erik Schrøder

Senket Start

Høydepunktet så langt i den korte Jerv-karrieren til Sandberg er utvilsomt seieren mot Start på Sparebanken Sør Arena. I tillegg scoret den unge stopperen 3–2-målet til gjestene like etter pause.

– Det ga en oss en boost. Start har alltid vært storebror, og vi slo dem fortjent. Nå er det liten forskjell på lagene - om det er noen forskjell i det hele tatt. Vi mener at vi er et bedre lag.

For Sandberg ble seieren ekstra spesiell. Som livslang Lillestrøm-supporter, føltes det godt å senke Start etter det han opplevde på Åråsen i 2019.

Sandberg satt selv i LSK-garderoben sammen med et titalls politifolk etter at romerikingene rykket ned etter den dramatiske kvalifiseringskampen mot Start.

– Det tikket inn meldinger fra mange som har et anstrengt forhold til Start etter hendelsen i 2019.

I Grimstad - enn så lenge

Selv om Sandberg på kort tid er blitt glad i Grimstad og Jerv, er det ikke sikkert karrieren på Sørlandet blir så veldig lang.

Låneavtalen mellom Lillestrøm og Jerv innebærer at moderklubben til en hver tid kan tilbakekalle ungutten ved behov. Låneavtalen varer i utgangspunktet frem til neste overgangsvindu.

– Vi vi alltid beholde gode spillere, sier Jerv-trener Arne Sandstø på spørsmål om det er ønskelig å ha Sandberg værende lengre i klubben.

– Han er ung, treningsvillig og så har han et vanvittig klokt fotballhode, sier Jerv-treneren.

Foreløpig er Sandberg takknemlig for at han jevnlig kan spille fotball igjen, til tross for at han har sett flere av kameratene ta kvantesprang de siste årene.

Han er forberedt på å jobbe seg tilbake blant de beste, og drømmer om at han ikke har spilt sin siste landskamp for Norge.

– Det er selvsagt en drøm, men da må jeg opp på hesten igjen. Det er en lang vei dit.

– Ungdomsfotball og voksenfotball er to forskjellige ting. Dersom man sliter i mellomsteget, blir det en liten bulk på veien, avslutter 21-åringen.

Jerv tar i mot Strømmen hjemme på Levermyr tirsdag kveld klokken 18.00.

Erik Tobias Sandberg i aksjon for Lillestrøm mot Odd i Eliteserien i 2018. Foto: Terje Pedersen / NTB