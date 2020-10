Bekreftet: Hauge klar for Milan

Jens Petter Hauge (20) forlater Bodø/Glimt til fordel for AC Milan.

Jens Petter Hauge fortsetter fotballkarrieren i italienske AC Milan. Foto: Mats Torbergsen

Bodø/Glimt bekrefter overgangen på sine nettsider torsdag morgen.

Hauge markerte seg med scoring og målgivende pasning da Bodø/Glimt møtte Milan i europaligakvalifiseringen i forrige uke. Få dager etter oppgjøret det ble spekulert i at en overgang var nært forstående. Italienerne skal ha fulgt Hauge over flere måneder.

Tirsdag morgen ble 20-åringen avbildet på flyplassen i Bodø. Han bekreftet da at han var på vei til Milano. Tidligere i år sa Hauge nei til belgiske Cercle Brugge fordi han ville fortsette i Glimt, men mandag sa vingen at han ville bruke sin gode form til å sikre et klubbytte nå.

Ifølge nettstedet Calciomercato er overgangssummen på 56 millioner kroner.

Tredje nordmann i klubbens historie

Kun to nordmenn har tidligere ikledd seg Milans røde- og sortstripede drakt. Per Bredesen, som nå er 89 år gammel, spilte 214 kamper i italiensk toppfotball. Høydepunktet kom da han ble seriemester med Milan i 1957.

– Det glemmer ikke italienerne. Selv den dag i dag kan jeg bli gjenkjent i banken. Kommer jeg igjen dagen etter, henger det et stort bilde av meg bak kassereren, sa Bredesen, som spilte for Milan fra 1956–1958, til NTB tirsdag.

Steinar Nilsen er den andre nordmannen som har spilt for den italienske storklubben. Han spilte for Milan i 1997/98-sesongen.

Fakta Nordmenn i Serie A Jens Petter Hauge (20), AC Milan Kristoffer Askildsen (19), Sampdoria Morten Thorsby (24), Sampdoria Martin Njøten Palumbo (18), Udinese Alwande Benedict Roaldsøy (16), Atalanta Les mer

Tatt ut på landslaget

Hauge har hatt en eventyrlig sesong for Bodø/Glimt og står bokført med 14 scoringer og 8 målgivende pasninger på 18 kamper i Eliteserien.

Mandag ble han tatt ut i Norges A-landslagstropp for første gang.

Nå fortsetter han fotballkarrieren i AC Milan.

Publisert: Publisert: 1. oktober 2020 11:10