Da snakker vi tredje generasjons Maldini mot tredje generasjons Berg utpå her.

Mål for Bodø/Glimt!

Mål for AC Milan!

Calhanoglu begynner 2. omgang som han spilte andre halvdel av første: Ved å markere seg. Skyter frispark fra langt hold over, men godt treff på kula.

Calhanoglu begynner 2. omgang som han spilte andre halvdel av første: Ved å markere seg. Skyter frispark fra langt hold over, men godt treff på kula.

Ved restarten minner vi om at dette er tredje kvalikrunde av totalt fire. Kun denne ene kampen spilles, altså intet returoppgjør i Norge. Avansement avgjøres i kveld.

Ved restarten minner vi om at dette er tredje kvalikrunde av totalt fire. Kun denne ene kampen spilles, altså intet returoppgjør i Norge. Avansement avgjøres i kveld.

Og der kommer goalen - etter et praktfullt, kjapt Milan-angrep. Igjen kommer de på Glimts høyre. Saelemakers spiller til Theo Hernández, som stormer inn i feltet, sentrer til målscorer Calhanoglu, og han hælflikker ballen i retning bakre stolpe. Der står målsniken Colombo på Inzaghi-vis og skuffer inn Milan-ledelsen.

Mål for AC Milan!

Bodø/Glimt i uvant situasjon nå – for dem å være i 2020. Spilles lavt.

Bodø/Glimt i uvant situasjon nå – for dem å være i 2020. Spilles lavt.

Crosser over til Castillejo på høyresiden nå. Bjørkan på pletten, men må gi corner.

Crosser over til Castillejo på høyresiden nå. Bjørkan på pletten, men må gi corner.

30′ DEL