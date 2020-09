Zinkernagel får en på trynet, kan se ut som et kne! En Milan-spiller faller på dansken. Smerteskriket høres opp på pressetribunen.

Zinckernagel skyter! Ålreit forsøk fra vingen som trekker inn fra venstre og skyter mot korthjørnet. Rett på Donnarumma og ytterligere to Milan-spillere mellom ham og målet gjør det vanskelig.

Basert på selvtilliten i spillet til Fredrik Bjørkan innledningsvis virker det som om han spiller på San Siro for 100. gang.

Haikin ute for å ta en dristig klarering med hodet. Spurter tilbake, og Colombo skyter faktisk. Ufarlig.

Glimt fortsetter å ha ballen på San Siro! Hauge prøver en stikker mot Junker som flikker videre, men ingen medløp i boksen. Men nordlendingene preger kampen de første minuttene her!!

Vi husker selvsagt først og fremst Sandro Altobelli for å være mannen som scoret det siste målet i VM 1982 og det første målet i det påfølgende sluttspillet i Mexico fire år senere. Den bedriften kan han MULIGENS være den eneste i VM-historien med.

Dette her er altså ikke Bodø/Glimts første match på San Siro. Også for 42 år siden, 18. oktober 1978, møtte de Inter i cupvinnercupen. Alessandro Altobelli satte inn tre av Inters fem mål mot «Il Bodo». Harald "Dutte" Berg var selvsagt Glimts bestemann, ifølge rapportene fra den gangen.

