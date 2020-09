Erling Moe legger listen for hva som kreves av hans spillere i kveld: - Vi må ha en maksprestasjon her i dag. Vi må være bortimot feilfri om vi skal dra dette i land, sier treneren til TV 2.

Bare for å gjøre premissene helt klare: Molde MÅ vinne kveldens kamp for å ta seg til Champions League. Ferencvaros, som tok med seg tre bortemål fra Norge, trenger uavgjort eller seier. Og viktigheten av kampen kan ikke underdrives: Her ligger det drøyt 250 millioner i poten, og ikke minst er det en sportslig gulrot her.

Ferencvaros har startet sesongen i hjemlig liga med to seiere og én uavgjort. Det plasserer dem på 4.-plass, bare to poeng bak serieleder Puskas Akademia.

