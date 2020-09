Da Hovland slettet legendens rekord i storturneringen, tjente han ikke én krone. Siden har millionene rent inn på konto.

Viktor Hovland (22) er klar for sitt andre U.S Open. I fjor endte han på en forbløffende 12. plass, men innkasserte ikke en eneste krone på bragden.

Viktor Hovland ble beste amatør sist han spilte U.S Open med sin 12. plass. Her med vinner Gary Woodland. Foto: Kyle Terada /USA TODAY Sports

Sondre Moen Myhre Journalist, Aftenposten

Torsdag slår Hovland sitt 73. utslag i U.S. Open-historien. Ti minutter før ham, har verdenstoer Jon Rahm og golflegenden Phil Mickelson slått sine utslag på hull 1.

Etterpå skal Hovland vandre i tre-fire timer rundt på Winged Foot Golf Club i New York sammen med Rickie Fowler og Matthew Wolff, ikke akkurat noen smågutter det heller.

For 22-åringen fra Ekeberg i Oslo er dette blitt hverdagen som golfproff. En tilværelse han fikk etter at han sist deltok i U.S Open.

Fakta Viktor Hovland Alder: 22 (født 18. september 1997) * Klubb: Miklagard, Kløfta/Ullensaker * Profesjonell siden: 16. juni 2019 * Verdensranking: 31.-plass (pr. 16. september 2020) * Vant det amerikanske amatørmesterskapet i august 2018. * Rangert som verdens beste amatørspiller i april 2019. * Spilte sin første proffturnering 12. september 2019 i West Virginia. * Utvalgte resultater: 1.-plass Puerto Rico Open, 12.-plass i US Open, delt 17.-plass i PGA-turneringen i Norton, 32.-plass i US Masters. (NTB) Les mer

Kunne ikke motta premiepenger

Da Hovland 17. juni i fjor sank sin siste putt i U.S Open 2019 og fullførte turneringen på 280 slag, hadde han slått legenden Jack Nicklaus rekord på 282 slag som amatørspiller fra 1960.

12.-plassen betydde at Hovland skulle ha innkassert litt over to millioner kroner i premiepenger.

Arnold Palmer (høyre) gratulerer Jack Nicklaus (høyre) med å bli beste amatørspiller i U.S Open i historien i 1960 med 282 slag. Den rekorden sto i 59 år før Hovland slettet den. Foto: AP Photo

Men fordi han var amatørspiller, var han av PGA-reglementet ikke berettiget til å motta pengene.

– Gi ham en sjekk! ble det, ifølge VG, ropt fra tribunen etter bragden.

Men sjekkene skulle komme. Allerede før U.S Open 2019 var det bestemt at Hovland skulle bli proff.

Yndet sponsorobjekt

Noe av det første som skjedde da det ble kjent at Hovland skulle bli proff, var at sponsorene kastet seg over ham.

Fort hadde han signert lukrative avtaler med det svenske klesmerket J. Lindeberg, golfutstyrprodusenten Ping, ball- og hanskesprodusenten Titleist og det sveitsiske klokkemerket Audemars Piguet.

Ifølge Eurosport har bare de tre første sponsoratene en ramme på rundt 7 millioner norske kroner i året.

Hovlands antrekk på golfbanen har endret seg stort fra sist U.S Open. Piqueten, hanskene, capsen, køllene og ballen er byttet ut med produkter fra hans personlige sponsorer. Foto: John Bazemore / AP

Nye millioner «hver» helg

Men de største inntjeningene siden han ble proff etter sist års U.S Open, har han innkassert i rene premiepenger.

Det startet likevel litt «trått» i hans første turnering som proffspiller. I Travelers Championship ble det kun 54. plass og 150.000 norske kroner i inntjening.

Siden har Hovland tjent i snitt over en million norske kroner hver gang han har deltatt i en turnering.

Fakta Hovlands inntjening siste ti turneringer (Summene oppgis i ca. norske kroner) RBC Heritage: 620.000 (21. plass) Travelers Championship: 1,25 millioner (11. plass) Rocket Mortgage Classic: 1,18 millioner (12. plass) Workday Charity Open: 3,85 millioner (3. plass) the Memorial: 207.000 (48. plass) St. Jude Invitational: 315.000 (59. plass) PGA Championship: 515.000 (33. plass) The Northern Trust: 1 million (18. plass) BMW Championship: 306.000 (40. plass) Tour Championship: 4,4 millioner (20. plass) Totalt: 13.643.000 Les mer

Bare under Tour Championship, turneringen som markerte slutten på FedEx-cupen og sist sesong, spilte Hovland inn 4,4 nye millioner på bankkontoen etter sin 20. plass.

– Ja, jeg ser jo på listene over hvor mye man kan vinne. Jeg er ikke blind, sa Hovland til NTB før Tour Championships om de gigantiske summene som det spilles om nærmest hver helg.

Totalt har han siden U.S Open i 2019 tjent inn over svimlende 30 millioner norske kroner i rene premiepenger. Dermed vil Hovlands inntjening det siste halvannet året være rundt 40 millioner totalt.

– Jeg har ikke noen planer om å bruke så mye penger nå. Jeg spiller golf, og det er det jeg har lyst til å gjøre. Jeg har et hus i Oklahoma, men all tiden min bruker jeg på turneringer hver uke, svarte Hovland Aftenposten i februar om hva han planlegger å bruke pengene på.

Denne helgen kan han igjen tjene store penger. Totalt har U.S Open over 110 millioner i prispenger. Vinneren tar med 20 av de millionene.