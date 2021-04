Gjert Ingebrigtsen om smittefaren: – Du må tørre å gå i krigen

Gjert Ingebrigtsen (55) angrer i etterpåklokskapens lys ikke på at han sendte sønnene sine til smittebomben inne-EM i Polen. Han mener de må avfinne seg med å måtte reise til Tokyo-OL uten å være covid-19-vaksinert.

GLOBETROTTERE: Gjert Ingebrigtsen og sønnene Filip, Jakob og Henrik vil de neste ukene gjennomføre en ny høydetreningssamling i utlandet. Bildet er fra friidretts-VM i Qatar høsten 2019. Foto: Bjørn S. Delebekk

– Det er klart det hadde vært ideelt, svarer trener og far Gjert Ingebrigtsen på spørsmål om han helst hadde sett at den norske OL-toppen og hans tre Tokyo-aktuelle sønner allerede hadde fått vaksine mot coronasykdommen.

– Men vi må ikke henge oss opp i det. Jeg ser i mediene at noen sier vi ikke skal snike i køen, at liv og helse må gå først. Det er slik situasjonen er. Vi må bare optimalisere så godt vi kan og ta vare på oss selv så godt det går, tilføyer han.

Gjert Ingebrigtsen understreker imidlertid at «det nytter ikke å få vaksine i armen dagen før OL». Han påpeker at det vil være en deadline for når den eventuelt kan settes for å være hensiktsmessig. Jakob Ingebrigtsen og resten av de norske håpene må være «konkurransedyktige» i god tid før start i OL (23. juli til 8. august). Det vil de ikke være hvis de har slitt med vanlige bivirkninger av vaksinen tett opp mot sommerlekene.

– Ingen gjør det, som det siste du gjør før du setter deg på flyet, sier han.

– Vil dere være klar til å løpe i OL uansett?

– Ja, forutsatt av at det blir tatt ut en norsk tropp. Da vil helt sikkert alt være trygt og ordentlig. Vi dropper ikke et OL, svarer Gjert Ingebrigtsen.

Han mener det ikke er grunn til å få panikk, om det ene eller andre skulle være tilfelle i løpet av de hundre dagene som gjenstår før OL. Han sier også at han igjen ville ha latt Jakob Ingebrigtsen og Filip Mangen Ingebrigtsen starte i innendørs-EM i Torun, på tross av mesterskapet i Polen i begynnelsen av mars utviklet seg til en smittebombe.

Flere titalls utøvere fra en rekke nasjoner fikk påvist covid-19-smitte under og etter mesterskapet. Til og med Norges toppidrettssjef Erlend Slokvik og en mannlig norsk utøver. Førstnevnte kjente kun små symptomer etter hjemkomst og før avlagt positiv test. Utøveren hadde ifølge Slokvik ingen symptomer.

– Vi visste jo ikke at det ville skje. Da vi så hvordan enkelte oppførte seg, ble vi ikke overrasket over at det fikk konsekvenser. Men vi har god trening i å gjøre det vi må gjøre, sier han med tanke på «Team Ingebrigtsen»s smitteforholdsregler og smittevernetterlevelsen til nordmenn generelt.

Fra sitt ståsted understreker imidlertid Gjert Ingebrigtsen at det nærmest vil virke mot sin hensikt å gjemme seg i skogen, som han uttrykker det.

– Før eller siden må du ut, vaksine eller ikke vaksine. Da er det om å gjøre å ha øvd på situasjonen, slik at du vet hvordan du skal oppføre deg og komme gjennom det. Du må tørre å gå i krigen for å «face» risikoen. Jeg tror vår policy gjør det lettere for oss å være oppmerksom på risikoen, sier han.

– Og det er ikke slik at dette vil være over bare vi får vaksinen. Nye pandemier og sykdommer vil komme. Da må vi ha lært oss å håndtere det, tilføyer Gjert Ingebrigtsen.

Diamond League-stevnet på Bislett i sommer er utsatt fra opprinnelig planlagte 10. juni, til foreløpig ukjent dato. De andre stevnene i friidrettens ypperste konkurranseserie står også i fare for å bli flyttet. Beskjed om endringene vil komme snart.

Det er imidlertid ikke årsak til at Jakob, Filip og Henrik Ingebrigtsen nå drar til utlandet for enda et fire uker langt treningsopphold i høyden. Gjert Ingebrigtsen tror ikke antall konkurranser – eller mangel på det – før OL vil ha særlig betydning for Jakob Ingebrigtsen, som i likhet med Filip er kvalifisert for og satser på 1500-meteren i Tokyo.

Henrik Ingebrigtsen er i praksis kvalifisert for 5000-meteren, men vil helst oppfylle det nominelle kravet – tidskravet, ikke kun i henhold til ranking som nå – før han løser ut OL-billetten.

– Han vil vite at han har noe der å gjøre. Han er ikke typen til å ville smykke seg med «deltagelse», sier Gjert Ingebrigtsen.

Jakob Ingebrigtsen satte europeisk rekord på 1500 meter allerede i februar, før han en måned senere vant to EM-gull innendørs: