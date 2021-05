Har ikke scoret på syv kamper: – Ikke urolig, sier landslagssjefen

Barcelonas storscorer er usikker til sesongens viktigste kamp. Kan Caroline Graham Hansen fylle tomrommet?

Caroline Graham Hansen og Barcelona fikk med seg et godt utgangspunkt (1–1) fra første semifinalekamp mot Paris Saint-Germain. Foto: Christian Hartmann, Reuters

Caroline Graham Hansen kan få en viktig rolle i søndagens Champions League-semifinale. Men målformen er ikke spesielt god.

Hansen har ikke scoret på sine syv siste kamper for klubb og landslag. Hun har kun scoret i én av sine 13 siste kamper for Barcelona – et lag som ofte vinner med kalassifre i hjemlig serie. Hansen er inne i sin mest målfattige periode siden overgangen til Barcelona.

– Det er klart hun kan forbedre de tallene, men hun er i et lag der målene fordeles ganske jevnt, sier den spanske journalisten David Menayo til Aftenposten.

Har andre styrker

Menayo følger Barcelona-laget for avisen Marca. Han klandrer ikke Hansen for målformen og mener den norske stjernen bidrar med mye annet.

– Styrken hennes er å drible, tiltrekke seg oppmerksomhet fra forsvarsspillerne og gi målgivende, mener Menayo.

Hansen spiller i på høyrekanten, i en rolle som ikke er veldig ulik den Lionel Messi har for herrelaget.

Målgivende leverer hun i bøtter og spann. I Champions League-åttendedelsfinalen mot Fortuna Hjørring noterte hun seg for tre målgivende, for eksempel.

Hun var også nest sist på ballen da Asisat Oshoala scoret et svært avgjørende mål mot Manchester City i kvartfinalen.

Sliter med skade

Landslagstrener Martin Sjögren sier han «ikke er urolig» for Hansens målform.

– Jeg har egentlig ikke tenkt så mye på det. Jeg synes hun skaper veldig mye i Barcelona. Jeg vet at hun er ekstremt høyt verdsatt i klubben, sier Sjögren.

Sjögren trekker frem at Hansen også har hatt skadevansker denne våren.

– Hun sliter litt med en skade i hælen, det påvirker litt hvert fall. Derfor har hun ikke kunnet spille alle kampene, sier Sjögren.

Storscorer er usikker

Barcelona nådde Champions League-finalen i 2019. Da fikk de bank av Lyon og Ada Hegerberg.

– Vi kan konkurrere med hvem som helst og vi kan vinne over PSG, sa Barcelona-trener Lluís Cortés på lørdagens pressekonferanse.

Der var storscorer Jennifer Hermoso et stort tema. Barcelona-spissen sliter med en skade og er usikker til semifinalen.

Tidligere suverene Lyon er slått ut av årets turnering. Derfor virker det svært åpent. Vinner Barcelona over PSG, møter de vinneren av Bayern München-Chelsea. Sistnevnte klubb har Guro Reiten og Maren Mjelde på laget.

– Jeg håper virkelig Barcelona og Chelsea går videre til finalen. Det hadde vært veldig fint for de norske spillerne å få den erfaringen, sier Martin Sjögren.

Guro Reiten og Chelsea møter Bayern München søndag. Foto: Andrew Boyers, Reuters

Fakta Champions League-semifinalene Spilles om best av to oppgjør. Resultater i første kamp: Paris Saint-Germain-Barcelona 1–1 Bayern München-Chelsea 2–1 Søndagens returkamper spilles i Barcelona og London Champions League-finalen spilles i Göteborg Les mer