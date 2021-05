Anne Vilde Tuxen fra Tananger ble OL-klar i siste forsøk

Skaffet Norge OL-plass i Tokyo.

Anne Vilde Tuxen er klar for OL. Foto: Tanner Craft

Anne Vilde Tuxen tok seg til semifinalen i et world cup-stevne i 10 meter stup i Tokyo tirsdag og har dermed skaffet Norge en plass i OL samme sted senere i sommer. Stevnet var siste mulighet til å kvalifisere seg. Anne Vilde og søsteren Helle hadde en drøm om å delta i OL sammen, men den yngste søsteren nådde ikke helt opp i stevnet i Tokyo.

– Dette var den beste og verste dagen i livet mitt. Jeg sikret landet mitt en OL-plass på 10 meter, men ikke søsteren min. Vi har jobbet sammen hele livene våre, og vårt største mål har alltid vært å delta i OL sammen, skriver Anne Vilde på Instagram.

Uttaket er ikke formelt ennå, men plasseringen oppfyller kravene Det internasjonale svømmeforbundet (Fina) har til OL-delakelse, opplyser landslagstrener Roy Terje Prøis Nygaard.

For øvrig satte de to søstrene norgesrekord i 10 meter synkronstup under stevnet.

Forrige gang en norsk stuper deltok i OL, var det også en lokal utøver. Amund Gismervik representerte rødt, hvitt og blått i London i 2012.

Helle og Anne Vilde Tuxen drømmer om å delta i OL sammen. Slik blir det ikke nå. Foto: Helle Tuxen