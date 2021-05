Blandede følelser for OL-klar Tananger-stuper: – Gråt både av glede og nederlag

Anne Vilde Tuxen skaffet Norge plass i Tokyo.

Helle (til venstre) og Anne Vilde Tuxen deltok i et verdenscupstevne i Tokyo denne uken. Det endte med OL-plass til Norge og Anne Vilde. Foto: Privat

Publisert: Publisert: I dag 11:00

Anne Vilde Tuxen tok seg til semifinalen på 10 meter tårnstup i et verdenscupstevne i Tokyo tirsdag. Dermed har hun skaffet Norge en plass i OL samme sted senere i sommer. Stevnet var siste mulighet til å kvalifisere seg.

– Jeg er egentlig ganske fornøyd med prestasjonen min. Det har ikke helt gått opp for meg at jeg faktisk har klart å skaffe en plass for Norge til et OL. Det har vært en drøm. Jeg tenker at det kanskje kommer litt senere. Jeg er veldig stolt over alt jeg har gjort her nede, jeg har holdt hodet kaldt og stupt ganske stabilt. Det har vært en utfordring for meg før, og det er bare nå de siste årene jeg har klart å stupe så stabilt og godt som jeg gjør nå, forteller 23-åringen til Aftenbladet fra Tokyo, like etter finalen onsdag, der hun havnet på 16. plass.

Les også HER KAN DU LESE MER OM STUPERSØSTRENE FRA TANANGER: Studieåret i USA ble langt fra det Helle Tuxen (19) hadde sett for seg

Søskendrøm

Uttaket er ikke formelt ennå, men plasseringen oppfyller kravene Det internasjonale svømmeforbundet (Fina) har til OL-deltakelse, opplyser landslagstrener Roy Terje Prøis Nygaard. Det er forbundet som innstiller Norges deltaker og Olympiatoppen som tar ut den endelige troppen.

Anne Vilde og søsteren Helle hadde en drøm om å delta i OL sammen, men den yngste søsteren nådde ikke helt opp i stevnet i Tokyo. På Instagram skrev storesøster at det var «den beste og verste dagen i livet mitt».

– Hva betyr forholdet mellom deg og Helle?

– Det betyr egentlig alt. Det er veldig kjekt med OL-plass til Norge, men mildt sagt jævlig at bare en av oss klarte det. Det var en følelsesmessig dag der vi gråt både av glede og nederlag, sier Tuxen.

Les også Viruspandemien satte OL på vent i ett år. Det er medaljehåpet fra Sandnes glad for

De to søstrene satte norgesrekord på synkronstup tidligere i stevnet. Anne Vilde stupte også fra 3-meteren.

– Hovedfokuset mitt var på 10-meteren. Jeg klarte å stupe jevnt og godt og klarte en OL-plass. Det er bare helt sykt. Så var det opp igjen i dag (onsdag) og stupe finale. Jeg trodde ikke at jeg kom til å klare det.

Tiden fram mot OL er ikke spikret.

Anne Tuxen og Helle Tuxen i aksjon under denne ukens verdenscup i Japan. Foto: Eugene Hoshiko / AP

– Surrealistisk

– Jeg fant ut dette først i går. Planen var først å dra til EM i Budapest, det blir litt tøft med tanke på hvordan kroppen kjennes nå. Så skulle jeg hjem til Norge til august. Nå har jeg fått tilbud av treneren min i Baton Rouge, der jeg går på skole, om å trene med ham og en lagkamerat en måned. Det er ikke de beste treningsfasilitetene i Stavanger, og da må jeg kjøre til Kristiansand hver helg. Det er ikke det du vil bruke tiden til før et OL. Det blir nok til at jeg må dra et sted for å trene, men det er fortsatt usikkert hvor.

– Hvilke muligheter har du i OL?

– Jeg har ikke tenkt så mye på det, og det var bare ønsketenkning at jeg skulle til OL. Jeg har alltid ønsket det, men ikke trodd at jeg skulle klare det. Det er litt surrealistisk at en liten jente fra Tananger forhåpentlig skal til OL. Mine muligheter er å stupe så bra jeg kan. Jeg er stabil nå, og kommer til å bli enda bedre med et hardkjør fram mot OL, sier hun.

Forrige gang en norsk stuper deltok i OL, var det også en lokal utøver. Amund Gismervik representerte rødt, hvitt og blått i London i 2012.