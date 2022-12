Så mye tjente Norges største idrettsstjerner i 2021

Knappe 200 kroner skiller nummer én og to på inntektslisten over de største idrettsstjernene i 2021.

EKSTREMT TETT I TOPPEN: Mellom Magnus Carlsen (t.v.) og Karsten Warholm på toppen av listen er det under 200 kroner.

Det viser ligningstallene for 2021 som ble offentliggjort av Skatteetaten grytidlig onsdag morgen.

Listen er basert på VGs kåring av Norges hundre beste idrettsutøverne fra romjulen i 2021.

I 2020 var det seiler og Bama-eier Kristian Nergaard som toppet listen, men 60-åringen var ikke på VGs kåring over de hundre beste idrettsutøverne for 2021. Dermed er ikke Nergaards inntekt på 59,6 millioner kroner med i oversikten under, og i hans fravær er det ekstremt tett i toppen.

Mellom sjakkspiller Magnus Carlsen og friidrettsutøver Karsten Warholm skiller det bare 162 kroner i inntekt for 2021.

Til tross for et inntektsfall på omtrent 13 millioner kroner fra 2020 toppes listen av sjakkspiller Magnus Carlsen. 32-åringen hadde en inntekt på 17,98 millioner kroner i 2021.

2021 var året der Magnus Carlsen skulle forsvare VM-tittelen i klassisk sjakk for første gang siden 2018, og klarte det etter en overlegen seier mot russiske Jan Nepomnjasjtsjij.

VM-tittelen ga Carlsen omtrent 12 millioner kroner i premiepenger.

Friidrettsutøver Karsten Warholm løp på sin side inn til både verdensrekorder og OL-gull i 2021.

Først satte han verdensrekord på 400 meter hekk på Bislett i juli, før han forbedret den til vanvittige 45,94 sekunder i OL-finalen i august.

I september sikret han også sin andre Diamond League-tittel, og med fikk han 260.000 kroner i premiepenger og Diamond League-troféet.

– Helt ærlig, da jeg kom hit, så ble det sånn: Jeg driter i alle disse pengene som er der, for det utgjør ikke det man skal hente motivasjonen sin fra. Troféene er en symbolikk på det man har fått til og de varer evig, sa Warholm til VG etter seieren i Zürich i august i fjor.

Warholm hadde en inntektsvekst på snaue ti millioner fra 2020, og i 2021 hadde han i likhet med Carlsen en inntekt på 17,98 millioner kroner.

Formuen til hekkeløperen steg også markant. I 2020 var den på 10,1 millioner, mens den i 2021 var på 16,4 millioner.

Fra Carlsen og Warholm ned til tredjemann på pallen er det drøye syv millioner kroner i inntekt. Pallen fullføres i 2021 av syklist Alexander Kristoff.

35-åringen toppet listen i fire strake år fra 2016 til 2019, før han ble dyttet ut av pallen i fjor.