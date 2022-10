Karim Benzema ble helt i Madrid: Senket Barcelona

(Real Madrid–Barcelona 3–1) Karim Benzema (34) scoret og ledet Real Madrid til seier i El Clasico. Mandag kan han vinne Gullballen.

MÅL: Karim Benzema sendte Real Madrid i ledelse på Santiago Bernabeu søndag kveld.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Det var likt mellom de to gigantene i La Liga foran søndagens El Clasico. Begge lag hadde åtte seire, en uavgjort - og 22 poeng.

Det var Karim Benzema mot Robert Lewandowski. Begge 34 år. Begge enorme måljegere. Etter kampen ristet Lewandowski på hodet og så ned i gresset. For det ble ikke hans kamp.

Fakta Benzema vs. Lewandowski: Kamper: 678–561 Mål: 352–444 Målgivende: 141–79 Les mer

Det var kjempen som fyller 35 år i desember som scoret først for hjemmelaget. Benzema var på rett plass på en retur. For etter 12 minutter avsluttet Vincius junior, Marc-André Ter Stegen leverte en strålende redning, men med litt flyt så havnet ballen i benene til Karim Benzema som satte ballen i mål. Han er mannen for de store anledninger, og gjorde det igjen.

Den skjeggete franskmannen kunne heve armene i været og brøle. Og publikum svarte med enorm jubel.

Og det skulle bli mer jubel for hjemmelaget. Etter 35 minutter økte Fede Valverde. Han fikk ballen fra Ferland Mendy og brukte høyrefoten til å sette ballen i det venstre hjørnet. Sikkert utført.

FEIRING: Karim Benzema står med armene vidåpne for å feire 2–0 sammen med måscorer Federico Valverde.

Mandag kveld er det utdeling av den prestisjetunge Gullballen (Ballon d’Or) i Paris. Både Benzema og Lewandowski er nominert. Etter en enorm sesong i Champions League sist, er det flere som holder Benzema som en liten favoritt.

Erling Braut Haaland er selvfølgelig også nominert. Lionel Messi vant for syvende gang i fjor, men for første gang siden 2006 er den argentinske fotballmagikeren ikke nominert.

Siden 2008 har Messi og Cristiano Ronaldo vunnet til sammen 12 ganger.

Like etter pause satte Benzema ballen i mål igjen, men det er en solid meter offside, så den blir åpenbart og korrekt annullert kjapt.

Lewandowski har ni scoringer så langt i La Liga denne sesongen, Benzema har nå fire.

Etter 71 minutter forsøkte Lewandowski seg på et frispark fra god posisjon, men han banket ballen rett i en solid mur.

Etter 83 minutter ga Ferran Torres gjestene håp da han satte ballen i mål etter et fenomenalt forarbeid av 19-åringen Ansu Fati som lekte seg på venstrekanten, satte fart og la inn, ballen var så vidt innom Lewandowski før Torres avslutttet og satte ballen midt i mål. Suverent mål.

På overtid satte Rodrygo inn et straffespark. Han sendte ballen til venstre, dit gikk også Ter Stegen, men straffen var godt plassert og ballen gikk inn.

Real Madrid fikk straffen etter en voldsomt stygg stempling, da Eric Garcia hamret til med fotballknottene.

Barcelona hadde bare sluppet inn ett mål på de åtte første kampene i serien. Søndag kveld ble statistikken litt dårligere.