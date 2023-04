Slik ble Erling Braut Haaland kvitt problemene: – Han må behandles som en klokke

MANCHESTER (VG) I forrige sesong var Erling Braut Haaland (22) skadet «hele tiden». Nå er han nesten aldri ute av spill. Hva har Manchester City gjort med sin norske superstjerne?

MINDRE AV DETTE: Erling Braut Haaland reagerer etter å ha fått en smell borte mot Borussia Dortmund i Champions League-gruppespillet.

– Han må behandles som en klokke, fordi han er så stor, med massasjer og fysio-behandling. Han jobber mye, mye mer på treningssenteret enn på banen, svarer Manchester City-trener Pep Guardiola på VGs spørsmål om hvordan Haaland er kvitt brorparten av skadeplagene.

Forrige sesong gikk Haaland glipp av 16 kamper for Borussia Dortmund grunnet ulike skader, mens han denne sesongen kun har gått glipp av tre kamper tre kamperLeicester (borte) og Sevilla (hjemme) i oktober/november med en smell i foten, og Liverpool (hjemme) med et lyskeproblem - det samme som holdt ham ute av Norges kamper mot Spania og Georgia forrige samling. for Manchester City.

Skadene var i hovedsak muskulære i Tyskland, som kan være et kjennetegn på overbelastning.

– Jeg vet ikke hva de gjorde i Dortmund, men her tar vi vare på ham 24 timer i døgnet. Vi har utrolige leger og fysioterapeuter som er oppmerksomme på hver detalj, hevder Guardiola – som brukte ett minutt og 45 sekunder på å besvare spørsmålet om Haaland-kroppen på fredagens pressekonferanse.

Rett skal imidlertid være rett: Det er blitt noen fravær fra landslaget, sist da han reiste hjem tidlig i samlingen før Norge skulle møte Spania og Georgia i EM-kvalifiseringen etter en smell mot Burnley.

Guardiola trekker en parallell fra den skaden og til da Haaland sa klart fra til treneren om at han ville spille mer, da han ble byttet ut etter å ha scoret fem mål mot RB Leipzig i Champions League.

– Og folk sier at han tenker «hvorfor ble jeg byttet ut mot Leipzig, når jeg hadde scoret (fem) mål». En kamp senere ble han skadet mot Burnley, og han mistet 10–15 dager og kunne ikke spille med Norge eller med oss mot Liverpool, sier Guardiola, som for å forklare at hans avgjørelse var i spillerens interesse.

Så viser spanjolen trolig til en konflikt mellom ham og legeapparatet i Bayern München fra hans tid i Tyskland. Da trakk legen Hans-Wilhelm Mueller-Wohlfahrt Hans-Wilhelm Mueller-WohlfahrtSom for øvrig har behandlet Karsten Warholm flere ganger. seg og hevdet sarkastisk at Guardiola «visste alt».

– Det er vanskelig for meg å forstå hvorfor man bruker mye penger på en spiller, og så overlater dem til (seg selv). Jeg vet ikke hva de andre klubbene gjør, jeg snakker om mine erfaringer fra tidligere, sier Guardiola.

I Manchester har Guardiola en omfattende medisinsk avdeling til disposisjon, deriblant Mario Pafundi – som er blitt mye omtalt i Norge etter at han ble med landslaget på samlinger for å følge med Haaland.

– Generelt får han nå mye tettere oppfølging daglig av klubben og spesielt Pafundi. Manchester City kjenner hans skadehistorikk og tar hensyn til dette, forklarer fotballandslagets lege Ola Sand.

Han sier at en del skader tidligere har vært direkte traumer med både medspillere på trening og motspillere som er vanskelig å unngå, men:

– Relatert til belastningsskader er han nå sannsynligvis mer robust på grunn av mye trening uten skader, samt at han er blitt eldre og ikke vokser, analyserer Sand.

Med kamper hver fjerde dag i overskuelig fremtid, blir robustheten viktig. Manchester City er seks poeng bak tittelrival Arsenal, og har én kamp til gode, før de møter Leicester 18.30 lørdag kveld.