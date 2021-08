Østensen scoret to for Staal

Even Østensen scoret begge målene for Staal og ble den store helten i 2-0-seieren over Hinna i 3. divisjon torsdag.

Lagene gikk i garderoben etter første omgang uten å ha funnet nettmaskene.

Østensen sendte Staal i føringen etter 90 minutter, og samme spiller scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 2-0 i samme minutt. Det var Staal-angriperens tredje scoring for sesongen.

Staals Even Østensen, Lars Edvard Danielsen og Sigve Kleppa Christensen fikk gult kort. For Hinna fikk Arvin Gergerechi gult kort.

Etter oppgjøret på Jørpeland stadion har Staal fire poeng og Hinna ett poeng.

Staal spiller neste kamp mot Madla 19. august, og Hinna møter Express to dager senere.

Denne artikkelen er automatisk generert av NTB.