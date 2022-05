Finale-drama for Ruud: – En av de villeste kampene jeg har spilt

(Sousa–Ruud 6–7, 6–4, 6–7) Få dager før han skal på grusen i French Open vant Casper Ruud etter et spinnvilt finaledrama over tre timer i Genève.

FRANKRIKE NESTE: Casper Ruud på grusen i Genéve.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Lørdag kunne han ta sin åttende ATP-tittel. Og det gjorde han. På ekstremt spennende vis. Ruud tok det avgjørende tiebreaket i suveren stil (7–1).

– Det er en av de villeste kampene jeg har spilt. For det var så mye frem og tilbake, sier Ruud etter kampen.

23-åringen poengterer hvor nære det var at det skulle gå motstanderens vei.

– Heldigvis gikk det i min favør, sier Ruud på VGTV etter kampen.

Finalemotstanderen på grusen i Genève var João Sousa, 33-åringen er ranket som nummer 79 i verden. Det skulle bli en veldig tett og spennende finale over tre sett.

MOTSTANDER: João Sousa fra Portugal.

I det tredje settet ble det drama. For da det nesten så ut som det var over, våknet Ruud. Og da var Sousa presset. Portugiseren ga uttrykk for at han ble forstyrret av en tilskuer og han ville åpenbart ha mannen vekk fra tribunen, så en ung mann med litt langt hår og hvit caps måtte forlate tribunen, etter at han ble geleidet vekk av sikkerhetsfolk.

– Så god han er til å prestere under press, Casper, sier VGTV-kommentator Nicolai Herlofsson under det tredje og siste settet og fortsatte:

– For en batalje denne finalen er utviklet seg til å bli.

Etter over tre timers spill kunne Ruud heve armene over hodet, mens mamma og pappa Ruud og fysisk trener Marcel da Cruz klemte og klappet på tribunen.

– Ekstremt imponerende opphenting her. Så kald han er i hodet, sier Herlofsson etter seieren.

Sousa sto imot to matchballer og kampen gikk til tiebreak.

Så til kampen i mer kronologisk rekkefølge. Portugiseren var sterk i det første settet og presset Ruud, han hadde ledelsen 6–5 i settet. Men Ruud slo tilbake, og fikk applaus fra mamma og pappa på tribunen da han satte inn ett serveess og utlignet til 6–6.

I tiebreaket var Ruud overlegen og tok settet hjem. Da kunne mamma Lele Ruud ta seg en god slurk vann i solen i den sveitsiske byen.

Andre sett tilhørte portugiseren. Da Sousa tok ledelsen 3–2 i det andre settet var Ruud tydelig ikke fornøyd med seg selv.

– Ser vi tendenser til en frustrert Casper Ruud, sa VGTV-kommentator Nicolai Herlofsson da.

Så gikk Sousa opp til 4–2 i andre sett, før Ruud tok neste game. Men kommentator Herlofsson syns ikke Ruud så ut til å være i toppslag.

– Jeg er litt spent på om det er noe fysisk som plager Casper der ute. Jeg er litt overrasket over at han prøver å avslutte poengene så raskt som han gjør der. Det er sjelden vi ser Ruud på en grusbane som spiller serve og volley-tennis fire baller på rad, sier VGTV-kommentatoren.

Portugiseren leverte et blankt servegame da han tok det andre settet 6–4.

Ruud fikk en advarsel av dommeren før de gikk tilbake på banen foran det siste settet.

I det tredje settet ble det jevnt, men Sousa var hele veien et knepp hvassere. Ruud gjorde noen litt enkle feil, og slo noen baller altfor lange, også da Sousa tok gamet og gikk opp til 5–3.

– Den blir for lang for Casper dessverre, som er ganske frustrert der nede, sier VGTV-kommentatoren.

Ruud tok det neste gamet, og det sto 5–4 favør portugiseren.

Men det var altså da Ruud hadde noen superkrefter på lager. Han brøt serven til Sousa, og nordmannen gikk opp til 6–5-ledelse. Ruud fikk to matchballer. Den andre forsvarte Sousa med et serveess.

Premiepengene i Genève Open har skutt i været, vinneren, altså Casper Ruud, fikk 430.000 kroner i fjor. I år fikk vinneren 840.000 kroner. Nummer to fikk 490.000 kroner.

Etter en liten dupp i formen, har Ruud spilt seg kraftig opp de siste ukene. I Roma ble det semifinale mot selveste verdensener Novak Djokovic. Der ble det full stopp, men han fikk vist noe godt spill.

Ruud hadde syv ATP-titler før lørdagens finale. Den første kom i Buenos Aires i 2020, det ble fem titler i fjor, og han vant Argentina Open i Buenos Aires etter en spennende finale mot Diego Schwartzman tidligere i år.

PS! Casper Ruud møter 37-åringen Jo-Wilfried Tsonga i første runde i French Open mandag eller tirsdag. Franskmannen er rangert som nummer 267 i verden, og han har sagt at dette er hans siste turnering i karrieren. Ruud har aldri kommet lenger enn til tredje runde på grusen i Paris.