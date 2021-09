Ødegaard avgjorde for Arsenal med nydelig frispark

(Burnley – Arsenal 0–1) Landslagskaptein Martin Ødegaard (22) skrudde vakkert inn Arsenals første borteseier for sesongen på frispark. Hele fem nordmenn startet i Premier League denne lørdagen.

Etter 30 minutter skrittet Ødegaard opp fra omtrent 20 meter. Han slo frisparket hardt og presist over muren, og langt nok ut i hjørnet så ikke Burnley-keeper Nick Pope hadde sjanse.

– Åh, for et bra frispark. Pope kom aldri i nærheten. Det er et fenomenalt frispark, sier Sky Sports-ekspert Paul Merson om Ødegaards frispark.

– Nydelig mål. Pope hadde ikke sjanse. Jeg vil ikke si at Arsenal fortjente å ta ledelsen, men det er første øyeblikk av ren kvalitet vi har sett. Ødegaard har vært Arsenals beste spiller, sa tidligere Celtic-manager Neil Lennon på BBC Radio.

Første siden Gamst

Kampen var ellers jevn og Burnley hadde flere muligheter til å utligne, men Arsenal sto imot, mye takket være en god keeper i Aaron Ramsdale.

– Jeg er ikke overbevist av Arsenal. De mangler kvalitet, sier Lennon.

Det var Arsenals andre seier i Premier League-sesongen, den første på bortebane. Manager Mikel Arteta kom tidlig under press med tap i de tre første serierundene. Derfor var Ødegaards matchvinner-scoring lørdag svært viktig for Arsenal. Midtbanespilleren fikk 8 av 10 poeng på spillerbørsen til Sky Sports.

Det var også landslagskapteinens første scoring siden han gjorde to mål for Arsenal mot Olympiakos og Tottenham på få dager i mars.

Ødegaard er første nordmann til å score på et frispark i Premier League siden Morten Gamst Pedersen gjorde det for Blackburn i 2012, mot Arsenal.

Fakta Premier League-resultater Wolverhampton – Brentford 0-2 (0-2) Mål: 0-1 Ivan Toney (28), 0-2 Bryan Mbeumo (34). Rødt kort: Shandon Baptiste (64), Brentford. Burnley – Arsenal 0-1 Mål: 0-1 Martin Ødegaard (30). Liverpool – Crystal Palace 3-0 (1-0) Mål: 1-0 Sadio Mané (43), 2-0 Mohamed Salah (78), 3-0 Naby Keïta (89). Manchester City – Southampton 0-0 (0-0) Norwich – Watford 1-3 (1-1) Mål: 0-1 Emmanuel Dennis (17), 1-1 Teemu Pukki (35), 1-2 Ismaïla Sarr (63), 1-3 Sarr (81). Les mer

God norsk dag

Det var ellers en fin norsk dag i Premier League. Stopper Kristoffer Ajer holdt nullen i Brentfords 2–0-seier over Wolverhampton. Mohamed Elyounoussi spilte hele kampen for Southampton som kant mot Manchester City. De jobbet seg til 0–0 borte mot den regjerende seriemesteren.

Mathias Normann sto for assist i sin debut (spilte 71 minutter) da Norwich utlignet til 1–1 mot Watford. Men Watford hadde en frisk Joshua King på topp og vant til slutt 3–1. Spissen bidro med assist før 2–1-målet og var delaktig i 3–1-scoringen.

Etter det VG har kommet frem til er det første gang siden siste helgen i mars 2008 at fem nordmenn starter i samme serierunde i Premier League. Den gang med John Arne Riise (Liverpool), Brede Hangeland (Fulham), Erik Nevland (Fulham), Morten Gamst Pedersen (Blackburn) og John Carew (Aston Villa).

GAMLE DAGER: John Carew, Brede Hangeland, Erik Nevland, Morten Gamst Pedersen og John Arne Riise spilte samme Premier League-runde i 2008.

Et lite skår i den norske gleden var at Sander Berge ble skadet under oppvarmingen for Sheffield United før 3–1-seieren mot Hull. Yorkshire Live skriver at det skyldtes et «mindre problem» i hamstringen.