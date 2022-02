Haaland-trener får kritikk etter fiaskotap: – En prestasjon å skamme seg over

«Rose går tom for argumenter», skriver Kicker. «En katastrofe», skriver Bild. «Hvis du tror det ikke kunne blitt mer pinlig, tar BVB det et steg videre!» skriver Sport 1.

HARD KRITIKK: Borussia Dortmund-trener Marco Rose har fått mye kritikk etter kollapsen mot Galsgow Rander i Europa League torsdag kveld.

Etter torsdagens fiaskotap hjemme mot skotske Glasgow Randers i Europa League, hagler kritikken rundt Erling Braut Haalands trener i Borussia Dortmund, Marco Rose (45) i tyske medier. Likevel mener eksperter på tysk fotball at 45-åringen sitter trygt i jobben.

– Det tror jeg. Dette er en mann de kjøpte ut av en kontrakt, så han får nok fortsette. Men med et minimum om at han får Champions League-plass. Han har et stort reputation og er et stort navn. Det er ikke noe tema at han ikke skal få fortsette, sier Viaplays fotballekspert Jan Åge Fjørtoft til VG.

Viaplay-kommentator, Eivind Bisgaard Sundet, sier seg enig med kollegaen:

– Jeg tror det. Han virker som en veldig god trener. Jeg synes det de gjorde etter tapet mot Bayer 04 Leverkusen (2–5) viser at han greier å trykke på noen riktige knapper.

Dortmund vant den påfølgende kampen 3–0 borte mot Union Berlin.

Sportsdirektør i Borussia Dortmund, Michael Zorc, er også klar på at trenerspørsmålet ikke er oppe til diskusjon, men til Bild sier han at han er «sjokkert» over lagets prestasjon.

– Det var en flau forestilling fra start til slutt. En flau forestilling, sier Zorc.

Sportsdirektøren sier videre at det så ut som om laget ikke var klare for kampen.

– Det var en prestasjon å skamme seg over, sier han.

– Marco Rose går tom for argumenter. Etter kampen tok Rose ansvar, men internt må han være klarere, skriver Kicker.

De skriver videre at det går mot en sommer med store endringer, og at Rose der kan få en stall som er mer lik hans forventninger.

– Men før det må han vise at han er riktig mann til den omveltningen, skriver Kicker.

HØY TAPSPROSENT: Borussia Dortmund har tapt hele 36,4 prosent av kampene siden Rose tok over.

Dortmund ligger på annenplass i Bundesliga, seks poeng bak ledende Bayern München, men har også røket ut av både den tyske cupen og Champions League. Torsdag tok de også et stort steg mot å rykke ut av Europa League etter å ha tapt 2–4 mot Rangers på hjemmebane.

Fjørtoft trekker frem lagets ustabile prestasjoner som klubbens største problemet.

– Man vet aldri hvilket Dortmund som kommer ut på banen. Enten spiller de forrykende god angrepsfotball, eller forrykende godt i forsvar. Men det er også kamper hvor det er ingen av delene. De trener på det og prøver å finne ut av det, men det klarer de ikke. De slipper inn mål på standardsituasjoner i fleng, sier den tidligere Tyskland-proffen.

Viaplay-kollegaen mener det ikke bare er Rose som burde få kritikk i klubben.

– Det er noen som må se seg selv i speilet i ledelsen. Sportsdirektør Michael Zorc har ikke klart å bygge den stallen som han burde. Det har vært dårlig forsvarsspill og de har aldri klart å tett hullene ordentlig, sier Sundet og fortsetter:

– Det er sikker mange småting som har gått galt, men sånn som forrige sesong hadde de Jadon Sancho som var veldig god, men de har ikke klart å erstatte han etter han gikk til Manchester United. Og så har de vært avhengig av å ha en veldig god spiss, men så har Haaland vært borte en del med skader.

Dortmund har kniven på strupen og må få til en real snuoperasjon om de skal klare avansement i Europa League i returoppgjøret mot Rangers 24. februar.

– Den kampen er avgjørende for alt. Jeg tenker at når du ser Dortmund, er det ikke alltid at de møter opp mentalt. Så hvis de ryker ut, har de egentlig ikke noe å spille for. De kommer til å surfe inn til topp-fire og klare Champions League-plass uansett, så jeg er litt redd for hvordan det kommer til å gå med de da. Men går de videre, så er jo det en turnering de faktisk kan vinne. Da får de Haaland tilbake og har mye å spille for, sier Sundet.

Aller først venter hjemmekampen mot Borussia Mönchengladbach på søndag i Bundesliga. Kampen starter 17.30.