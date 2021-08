Bråthen takket nei til sjefs­jobben inter­nasjo­nalt

Clas Brede Bråthen ble for tre år siden forespurt om å overta den prestisjefylte jobben som renndirektør for hopp i Det internasjonale skiforbundet FIS – men takket nei fordi han fortsatt hadde mye ugjort som sportssjef i Norges Skiforbund.

NÆRE KOLLEGER: Walter Hofer og Norges sportssjef for hopp, Clas Brede Bråthen, har kjent hverandre i flere tiår. Bildet er fra 2016 da Bråthen overrakte daværende FIS-renndirektør Hofer planene for en norsk hoppuke.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det forteller Walter Hofer (66) til VG.

Østerrikeren var FIS’ renndirektør for hopp i en mannsalder. I løpet av 28 år som sjef for de internasjonale konkurransene i hopp, innehadde han også i en kortere periode samme posisjon for kombinert. For tre år siden ga han beskjed om at han aktet å gi seg. Italieneren Sandro Pertile overtok toppjobben i fjor.

Det som imidlertid ikke er kjent, er at Walter Hofer ga FIS-president Gian Franco Kasper to navn da han i 2018 ble spurt om hvem han så for seg som sin etterfølger: Clas Brede Bråthen og Sandro Pertile.

Les også LO-lederen: – Skiforbundet settes i et veldig dårlig lys

– For meg var det to favoritter. Det var Pertile og Clas Brede, forteller Walter Hofer til VG i dag.

Han sier at han fikk spørsmålet fra nylig avdøde Kasper for tre år siden. Walter Hofer tok deretter kontakt med Clas Brede Bråthen. Ifølge Walter Hofer svarte sportssjefen for hopp i Norges Skiforbund at han var veldig stolt over å få forespørselen.

– Jeg spurte ham om hvordan han så på denne «ideen». Men han sa at han fortsatt hadde ambisjoner og mye ugjort for herrene og kvinnene i Norge, og han ville fortsette i den jobben. Det fortalte jeg (deretter) til Kasper, sier Walter Hofer.

Clas Brede Bråthen forteller at det skjedde i Tromsø. De møttes i forbindelse med anlegget som skal bygges i nord.

– Han fortalte meg at han hadde utpekt meg kandidat til å bli hans etterfølger, sier Bråthen.

– Det var utrolig tillitsvekkende å høre at han så slik på meg. Vi hadde en dialog i tiden etter det, og Walter hadde tatt opp dette med Kasper som da var president i FIS, fortsetter Bråthen, som begrunner avslaget med at han hadde mye uoppgjort i norsk hoppsport.

– Vi var i en stor utviklingsprosess. Jeg mente at jeg via rollen som sportssjef ville kunne bidra til å påvirke internasjonal hoppsport. Det var på mange måter det som gjorde at prosessen ikke gikk videre.

For tre dager siden varslet Bråthen søksmål mot Norges Skiforbund.

Østerrikeren har kjent Clas Brede Bråten fra før han ble sportssjef for 17 år siden. Ifølge Hofer strekker deres nære forhold seg tilbake til da nordmannen var aktiv hopper og østerrikeren leder for det østerrikske landslaget. Hofer, som i dag blant annet er konsulent i arbeidet med «masterplanen» for hopp i OL i Val di Fiemme 2026, understreker at han ikke kjenner til den pågående konflikten mellom Clas Brede Bråthen og Norges Skiforbund, og at han ikke vil uttale seg om den.

Les også Bråthen får advokathjelp i konflikten med Skiforbundet: – Må følge de rådene jeg får

– For å være ærlig har jeg alltid hatt et utmerket samarbeid med de nasjonale skiforbundene og Norges Skiforbund, sier Walter Hofer.

Samtidig sier han imidlertid at det vil være «et stort tap» for internasjonal hoppsport, hvis Clas Brede Bråthen ikke lenger skulle være en del av den.

– Han var en av få som viste stor interesse for nasjonal og internasjonal hoppsport. Han er en ekspert på hopp, som også har fokus på det internasjonale. Han var veldig opptatt av den internasjonale utviklingen, hevder Walter Hofer.

Les også Nytt skiflygings-nei til hoppkvinnene

Walter Hofer sier at forslag til ham fra Norges Skiforbund (NSF) «alltid» gjaldt «kvinner og menn», og at «alt» han mottok fra NSF var signert Clas Brede Bråthen. På spørsmål om hvordan han utover dette oppfattet Norges sportssjef for hopp, svarer eks toppsjefen at Bråthen hadde det man på tysk kaller «Handschlagqualität» – direkte oversatt håndslagskvalitet eller troverdighet.

– Han står for det han sier. Det gjelder muntlige overenskomster også. Du kan stole på ham hundre prosent, sier Walter Hofer.