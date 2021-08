Ny seier for Hellvik 7er

Sandnes Ulf 2 7er måtte se seg slått 8-3 av Hellvik 7er i G13 3. divisjon mandag. Hellvik 7er har vunnet alle sine kamper hittil i årets sesong.

Allerede etter to minutters spill hadde Hellvik 7er uflaks og satt ballen i eget mål. Åtte minutter senere doblet Hellvik 7er ved Jonathan Egebakken. Sandnes Ulf 2 7er satte inn 1-2 ett kvarter før sidebytte. Timian Wetteland scoret 3-1-målet for Hellvik 7er sju minutter senere, og avstanden mellom lagene økte da samme mann satte inn 4-1 for hjemmelaget fire minutter før hvilen. Lagene gikk av banen etter første omgang på stillingen 4-1 til Hellvik 7er.

Målshow i andre omgang

Samme lag rykket ytterligere i fra da spiller nummer ni økte ledelsen to minutter etter pause, og avstanden mellom lagene økte da Hellvik 7ers spiller nummer åtte satte inn 6-1 rett etterpå. Hellvik 7er-spilleren laget hattrick da han la på til 7-1 et kvarter før slutt, og Hellvik 7ers nummer åtte scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 8-1 ett minutt senere. Sandnes Ulf 2 7er reduserte to minutter før slutt, og like etterpå reduserte Sandnes Ulf 2 7er til 3-8. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 8-3.

Kjempet seg oppover på tabellen

Etter mandagens kamp er Hellvik 7er på andreplass på tabellen med ni poeng, mens Sandnes Ulf 2 7er er nummer tre med seks poeng.

I neste runde er det mye å se frem til. Da skal Sandnes Ulf 2 7er måle krefter med Egersund 3 7er, mens Hellvik 7er møter Bogafjell 3 7er.

