Dobbel fra Herman Haga for Havdur

Herman Haga førte an med to mål i 4-2-seieren over Havørn i G16 3. divisjon tirsdag. Havdur tok sin første seier i årets sesong.

Første omgang ble en målløs affære. Det sto 0-0 til pause.

Straffescoring

Umar Mirza sendte Havørn i ledelsen da han satte inn 1-0 noen minutter etter sidebytte, men Theodor Voll-byberg sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1. Tore Alexander Østråt Lund (Havdur G16) scoret på straffe etter 57 minutters spill. Seks minutter senere utlignet Filip Rossavik for Havørn. Haga sendte laget sitt i ledelsen på nytt da han satte inn 3-2-målet et kvarter før full tid, og Havdur-spilleren scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 4-2 to minutter før slutt. Dermed endte kampen 4-2.

Poengjakten fortsetter

Havdurs Filip Tomasz Wroblewicz pådro seg gult kort.

9. september er det ny kamp for Havdur. Da møter de Mastra. Havørn skal måle krefter med Sandved 2 9er 14. september.

