Caroline Graham Hansen herjer for Barcelona. Nå hylles hun fra flere kanter.

Caroline Graham Hansen ser ut til å ha toppformen inne. Det gagner det norske landslaget.

Caroline Graham Hansen er på relativt kort tid blitt et av Barcelonas viktigste angrepsvåpen.

Pål Strande Gamlemoen Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

– Å ha ballen er beste forsvar, sa Barcelonas Caroline Graham Hansen i rettighetshaver DAZNs promo før Champions League-sesongen begynte.

Det er samme filosofi Pep Guardiola innførte med stor suksess da han tok Barcelonas herrelag til Europa-toppen fra 2008. Nå er det kaos på den siden av klubben.

Men på kvinnesiden er situasjonen annerledes. Caroline Graham Hansen og lagvenninnene etterlevde så til de grader Guardiolas prinsipp i 4–1-seieren mot Arsenal tirsdag. Sistnevnte leder den engelske serien, men fikk en blytung kveld mot en motstander nær sitt beste.

Banens gigant? Caroline Graham Hansen.

«Uunnværlig,» skrev den katalanske avisen Sport om den norske angriperen. De ga henne toppkarakteren 10 på sin spillerbørs. Ingen fikk like god omtale. Graham Hansen synes det er hyggelig med fine ord, men hun er en lagspiller. Ingenting er viktigere enn at Barcelona vant sesongens første kamp i Champions League-gruppespillet.

– Det var utrolig gøy å få være med på å slå Arsenal på den måten vi gjorde. Det var veldig fortjent. Det forteller at vi er i bra form, selv om det er tidlig denne sesongen. Vi har ikke vunnet noe ennå, sier hun til Aftenposten.

God utvikling

Graham Hansen var ikke direkte involvert i noen av Barcelonas fire mål, men fikk likevel vist ferdighetene sine. Sammen med lagvenninnene sine spilte hun Arsenal svimle. Barcelona hadde ballen 63 prosent av tiden og hadde vesentlig flere sjanser.

Norges landslagssjef Martin Sjögren gleder seg over prestasjonen.

– Caroline var veldig god. Hun fortjener all ros. Man kan og si at Barcelona var veldig gode. De var fullstendig overlegne et lag som Arsenal, sier Sjögren.

Han synes kampen var nok et eksempel på hvor godt 26-åringen er i ferd med å finne seg til rette i storklubben. Hun forlot Wolfsburg sommeren 2019. I mai fikk hun belønningen for overgangen med finalescoring da Champions League ble vunnet for første gang i lagets historie.

Sjögren er svært fornøyd med utviklingen hennes.

– I miljøet hun er nå, får hun brukt sine beste kvaliteter gjennom måten Barcelona spiller. Jeg tror hun kjenner seg trygg på laget og at hun har en viktig rolle.

Farlig i spesielt disse situasjonene

Dribleferdighetene i én-mot-én-situasjoner pekes ofte ut som 26-åringens største styrke. Mot Arsenal bidro hun også i kombinasjonsspillet da ballen skulle flyttes rundt motstanderne.

– Hun har en evne til å skape ubalanse. Samhandlingen hennes er god også, og når Barcelona vender spillet bra, havner hun ofte én-mot-én eller to-mot-to. Der vet vi at hun er veldig dyktig, sier Sjögren.

Landslagssjefen trekker også frem Barcelona-spillerens evne til å åpne opp forsvar når rommene i motstanderlaget blir trange.

Landslagssjef Martin Sjögren roser Graham Hansens utvikling.

Fint for Norge

De spanske stjernene er populære. Man ser stadig Graham Hansens fjes på alskens PR-materiale fra gigantklubben. Det er ingen tvil om at hun er blitt en viktig del av Blaugrana.

– Jeg vet at de er veldig fornøyde med henne der, sier Sjögren.

For han må Graham Hansens spill være ekstra oppløftende. Til sommeren er hun en av Norges viktigste brikker når det skal spilles EM i England. Herrenes mesterskap ble utsatt til i år grunnet pandemien. Dermed ble kvinnenes turnering igjen flyttet til neste år. Det vakte sterke reaksjoner.

Men Sjögren og norske fans kan glede seg til å se en Caroline Graham Hansen som forhåpentlig er i toppslag. I Barcelona starter hun gjerne ute på kanten, for så å vandre innover, mens rollen hennes på Norge ofte har vært litt friere. Å ha henne mer sentralt kan gi angrepsvåpenet flere muligheter med ballen – for et Norge som ikke har et like sterkt grunnspill som Barcelona.

– Hun har utviklet forståelsen til å være dynamisk i sitt angrepsspill. Den er vi veldig avhengige av for å kunne fylle de rollene vi trenger å fylle, sier Sjögren.

Men først skal Graham Hansen og Barcelona forsøke å forsvare sin Champions League-tittel.

Fakta Caroline Graham Hansen Født 18. februar 1995. Spiller for Barcelona. Kommer fra Oslo. Startet karrieren i Lyn og har deretter spilt seniorfotball for Stabæk, Tyresö, Wolfsburg og Barcelona. Vant Champions League med sistnevnte. Har også vunnet norske Toppserien to ganger, NM tre ganger, den tyske serien tre ganger, den tyske cupen fem ganger og den spanske serien to ganger. Har 89 kamper og 41 mål for det norske landslaget. Har seks kamper totalt for Barcelona denne sesongen. To scoringer og tre målgivende. Les mer