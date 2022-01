Følg Tyskland - Norge i håndball-EM

DEL

Norge nærmer seg EM-semifinalen med seier over Tyskland i kveld. Spania slo Russland 26-25 i kveldens første etter at russerne rammet stolpen med en straffe i siste sekund. den bommen kan vise seg å være gull verdt for Norge som med seier over Russland i teorien kan sikre seg en plass i medaljekampen med tap for Spania søndag og seier over Sverige på tirsdag.