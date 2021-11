Klæbos morfar fikk slag - dropper sesongåpningen

Johannes Høsflot Klæbo (25) dropper sesongåpningen på Beitostølen. Morfar Kåre Høsflots (78) slag tidligere denne måneden er en av årsakene.

NÆRT FORHOLD: Kåre Høsflot har trent barnebarnet Johannes i mange år.

7. november ble Johannes Høsflot Klæbos morfar og trener Kåre Høsflot lagt inn på St. Olav Hospital med slag. Det melder Adressa.

-- Han er blitt testet, undersøkt og utredet i uka som har vært, og ble skrevet ut fra St. Olavs hospital i går mandag 15. november. Kåre ser ut til å ha kommet fra slaget med begrensede konsekvenser/skader, og alt tyder på at han vil komme seg tilbake til normal gjenge igjen etter litt opptrening. Han vil bli fulgt opp av St. Olavs for ytterligere tester og opptrening i ukene som kommer, opplyser Haakon Klæbo til Adresseavisen.

Han opplyser videre at Kåre Høsflot trenger å ta det med ro i tiden fremover, og at de går ut med opplysningene for å unngå spekulasjoner og pågang fremover.

Johannes Høsflot Kløbo har besøkt morfaren på sykehuset flere ganger. 25-åringen dropper sesongåpningen på Beitostølen - delvis på grunn av slaget til morfaren.

-- Jeg har valgt å stå over helgens åpningsrenn på Beitostølen av flere årsaker. Mye stress med liten forkjølelse, tre uker i høyden samt hendelsen her på hjemmebane har gjort sitt til at jeg har bestemt meg for å droppe Beito denne gangen. I stedet forbereder jeg meg mot verdenscup åpning i Ruka mot neste helg, sier Klæbo til avisen.

Han har planer om å kjøpe en stor TV til morfaren slik at han får sett på skiløp i ukene som kommer. Allerede den siste helgen i november er det verdenscupåpning i Ruka i Finland.

I en pressemelding bekrefter Skiforbundet at Klæbo er forkjølet og står over Beitostølen. Etter planen går han i Ruka, opplyser de videre.