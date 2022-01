Sola sikra sigeren etter sterk andre omgang

Live Rushfeldt Deila spelte ein svært god kamp mot Aker med sine sju mål.

Etter ein jamn første omgang rykka Sola ifrå Aker i den andre og sørga for at to poeng blei verande på Sola.

