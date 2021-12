Stor vurdering: Her er Aftenbladets Viking-dom

Viking feiret bronsemedaljen på Alfheim søndag kveld. Nå tar laget juleferie og møter til oppkjøring 17. januar.

Bildet sier alt. Søndagens serieavslutning på Alfheim ble et verdig punktum for Viking da laget feiret bronsemedaljen sammen med flere hundre tilreisende fans. Her får du Aftenbladets vurdering av årets Viking-utgave – og hva vi mener klubben bør gjøre før neste sesong.

