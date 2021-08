Ny 4. plass til Norge: – Jeg mister kontrollen

TOKYO (VG) Jon-Hermann Hegg (21) lå an til OL-medalje, men skjøt seg bort på slutten av finalen på helmatch. For tredje gang i Tokyo fikk Norge 4. plass i skyting.

NY 4. PLASS: Jon-Hermann Hegg i aksjon i finalen mandag. Foto: Heiko Junge

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

– Det var spennende. Jeg kjente pulsen var høy hele veien. Jeg hadde en plan. Det funket bra for mesteparten av skuddene, sier Hegg i møte med norske journalister på skytebanen i Tokyo.

Etter at ukraineren Serhij Kulisj – som hadde ligget foran nordmannen – hadde skutt i feil skive, avanserte Hegg plutselig til 3. plass da OL-medaljene skulle avgjøres.

Men et skudd som ga bare 8,0, ble skjebnesvangert for Hegg, som til slutt måtte nøye seg med 4. plass, den samme plasseringen som landslagskompis Jeanette Hegg Duestad har hatt to ganger tidligere i OL. De to er for øvrig ikke i slekt.

– Hvordan opplever du 8,0-skuddet?

– Da knyter det seg. Det er spenningen som slår ut. Jeg mister kontrollen.

Øyeblikket medaljen glapp

– Hva tenker du da du ser 8,0?

– Ja, det er nok avgjørelsen om medaljen. Det er surt akkurat nå, men jeg er fortsatt veldig fornøyd med hele prestasjonen min.

Gullduellen vant kineseren Changong Zhang over russeren Sergej Kamenskij. Han satte også ny verdensrekord: 466,0.

Om ukraineren som skjøt i feil skive, sier Hegg:

– Han er sikkert like spent, han. Da er det lett å gjøre feil. Det er veldig synd for ham.

Jon-Hermann Hegg var tredje best i kvalifiseringen – men skytterne tok ikke med seg poengene inn i finalen, som gikk over 15 skudd hver på kne, liggende og stående. Hegg skjøt bra både på kne og liggende og lå som nummer fem før ståendeskytingen.

Nordmannen rotet seg bort med 9,4 på skudd nummer to på stående – men flere av konkurrentene trøblet enda mer og Hegg hadde alle muligheter til medalje. Til tross for 8.0-skuddet lå Hegg bare 0,3 poeng fra bronse foran den siste ståendeserien.

Det var syv europeere og én kineser i OL-finalen.

Hegg kommer opprinnelig fra Hegg i Lærdal, men bor nå i Borgen i Ullensaker. Han jobber som personlig assistent for parautøveren Martin Sørlie-Rogne.

– Jeg skulle egentlig bli skiskytter. Jeg drev med det en stund, men jeg hang litt bak i skisporet – og fikk det stadig bedre til skytemessig. Da fikk jeg tanken om å starte på skytelinjen på NTG i Kongsvinger. Det var først der jeg ble kjent med den type skyting som er i OL. Før det hadde jeg bare drevet med den skytingen som folk kjenner fra Landsskytterstevnet, forteller Hegg.

Les også Dette kan vi forvente av Norge – tror på ni medaljer

Fornøyd sjef

Espen Berg-Knutsen er landslagssjef for Norge. Kort tid etter konkurransen her i Tokyo, kom han til pressesonen ved Asaka Shooting Range.

– Det er en veldig fin prestasjon av Jon-Hermann. Han er debutant, veldig ung og under stort press. Så kvalifiserer han seg til finalen, som er kjempebra. Han gjør også en veldig god figur i finalen. Jeg er veldig imponert over han, sier Berg-Knutsen til VG.

– Hvordan ser du på OL totalt sett for dere?

– Vi er vel et par millimeter unna tre medaljer. Ambisjonene våre var å kjempe med de beste i verden. Det har vi absolutt klart. Vi har nådd målsetningen vår, og vel så det. Vi er veldig godt fornøyde, sier landslagssjefen, før han legger til:

– Så er det jo alltid sånn at når du har tre fjerdeplasser, så skulle du ønsket at en av dem vippet inn til medalje. Men vi kan ikke være misfornøyde.

Henrik Larsen dominerte lenge kvalifiseringen på helmatch. Han skjøt utrolige 798 av 800 mulige poeng i knestående og liggende, men på stående sprakk 23-åringen fra Indre Østfold.

Han fikk bare 377 av 400 mulige poeng på stående og endte til slutt på 9. plass, akkurat utenfor finalefeltet på åtte mann.

– Kroppen får en eller annen mental reaksjon og da rister det i armer, bein og hele skroget. Det blir tungt, sier en gråtkvalt Larsen til Discovery+.

Han har slitt med ståendeskytingen også tidligere i OL, ikke minst i mixed-konkurransen sammen med kjæresten Jeanette Hegg Duestad.

GULLVINNER: Changhong Zhang jubler etter å ha sikret seg gullet. Sergej Kamenskij, i bakgrunnen, tok sølvet. Foto: Alex Brandon / AP

Les også Dette gjenstår av norske OL-håp: – Flere medaljemuligheter

Sprenger grenser

I mai tok Jon-Hermann Hegg EM-gull på samme øvelse, mens Larsen sørget for dobbelt norsk med sølv.

– Vi konkurrerer med land som har milliarder av innbyggere, men det er ingen hindring for at vi skal gjøre det bra. Hvis vi trener og forbereder oss best, så kan vi kjempe i toppen, sier Hegg til VG.

Han forteller at våpenet hans er verdt 100.000 kroner – og at han må ha to av dem, hvis det ene skulle streike.

– Skyttere synes stort sett hvert fjerde år for nordmenn flest. Hva gjør dere skyttere i årene mellom?

– Vi trener mye – og er med i mange stevner, i hvert fall når det ikke er corona.