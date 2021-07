Den tidligere Start-sjefen jubler over Ajer-beskjeden: – Veldig moro

Even Øgrey Brandsdal skjønte tidlig at Kristoffer Ajer kunne få en stor karriere. Den tidligere direktøren mener Start fortjener pengene de får av en eventuell Ajer-overgang til Brentford.

Tidligere Start-direktør Even Øgrey Brandsdal. Foto: Heida Gudmundsdottir

KRISTIANSAND: Torsdag meldte The Telegraph at Brentford og Celtic er enige om en overgang for den tidligere Start-spilleren Kristoffer Ajer. Overgangssummen skal være på 13,5 millioner britiske pund, noe som tilsvarer over 160 millioner norske kroner.

TV 2 har meldt at Ajer skal på medisinsk test hos den nyopprykkede Premier League-klubben fredag.

Etter det Fædrelandsvennen vet, har Start krav på ti prosent av overskuddet av en eventuell avtale. Det betyr at sørlendingene vil få etterlengtede kroner i klubbkassa dersom overgangen går gjennom.

Viktig klausul

Even Øgrey Brandsdal var administrerende direktør i klubben da Ajer ble solgt til Celtic i 2016. Som følge av en presset økonomisk situasjon i klubben den gang, var det viktig for Start å få inn en videresalgsklausul i forhandlingene med den skotske storklubben.

Mange klubber var tidlig interessert i å hente Ajer fra Start.

Roma, Tottenham, Arsenal, Liverpool, Hertha Berlin, og Paris Saint-Germain var blant klubbene som finsiktet stortalentet, før han i februar 2016 undertegnet en avtale med Celtic, som den gang ble trent av den norske treneren Ronny Deila.

Etter det Fædrelandsvennen vet ble Ajer solgt for rundt åtte millioner kroner til Celtic, og i dag er Brandsdal glad for at Start kommer til å sitte igjen med en god slump penger som følge av videresalgsklausulen.

– Start bør naturlig nok fremforhandle en videresalgsklausul ved ethvert salg. Det at de denne gangen får en så betydelig oppside, er selvsagt veldig moro og noe klubben fortjener, sier Brandsdal til Fædrelandsvennen.

Den tidligere Start-direktøren utdyper hvorfor han mener at det er viktig å forhandle en videresalgsklausul for spillere.

– Start vil sjeldent være et direkte springbrett til de største ligaene. De beste spillerne må gjennom et par andre nivåer før de oppnår den ultimate guttedrømmen. Da vil det også være helt andre overgangssummer, og en videresalgsklausul vil kunne gi en god økonomisk oppside, forteller Brandsdal, før han legger til at han tidlig forsto at Ajer kunne få en stor karriere:

– Gutten var bare 16 år da han kom til Start, men var et unikum med tanke på tilstedeværelse, modenhet, profesjonalitet og dedikasjon. Han visste tidlig hva han ville da han som unggutt dro til Celtic for å ta de neste stegene.

Kristoffer Ajer har spilt 176 kamper for Celtic etter overgangen fra Start i 2016. Foto: RUSSELL CHEYNE / X02429

Ønsket å ta nytt steg

Landslagsstopperen kom til Start fra Lillestrøm i 2014. I dag står han bokført med 23 kamper med flagget på brystet. Han har spilt 176 kamper for Celtic i løpet av fem år i Skottland, men har den siste tiden vært klar på at han ønsker seg noe nytt.

– Jeg tror det er viktig for utviklingen min at jeg kommer meg til et høyere nivå. Celtic er en enorm klubb som krever at du er på ditt beste hele tiden, men jeg har lyst til å se hvor langt jeg kan komme, og da tror jeg at jeg må spille i en bedre liga, sa han i et intervju til TV 2 under forrige landslagssamling i juni.

Brandsdal gleder seg på vegne av Ajer, som nå etter all sannsynlighet får sitt store ønske oppfylt.

– Det er ikke overraskende. Han har tatt de nødvendige stegene og er nå klar for Premier League; verdens tøffeste liga. Hans nye hverdag blir å spille mot de aller største klubbene i verden. Det er faktisk helt sinnssykt kult. Det er bare å gratulere, sier han.