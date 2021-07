RBK-Reitan med klar beskjed: – Den soleklare målsettingen

Erlend Dahl Reitan spår et returoppgjør som ligner på den første kampen. Høyrebacken mener også at Rosenborg skal ta seg til gruppespillet.

Erlend Dahl Reitan er en av fire som har startet samtlige kamper for Rosenborg denne sesongen. Foto: Terje Svaan

LERKENDAL: – De kommer hit for å snu 2–0.

Det sier Erlend Dahl Reitan (23) til Adresseavisen om Hafnarfjördur før returoppgjøret torsdag kveld. Høyrebacken mener kampen vil bli ganske lik forrige ukes oppgjør på Island.

– Jeg håper at vi tar tak i ballen og at de får springe litt ifra seg. Islendingene er tøffe og kommer ikke til å gi seg. Vi må være påskrudd, slår han fast.

Carlo Holse og Dino Islamovic stod for målene ta Rosenborg vant 2–0 i den første kampen.

Tilsvarende Europa League

Conference League arrangeres for første gang denne sesongen og vil være den tredje beste turneringen for europeiske klubber. Europa League og Champions League vil anses som gjevere.

– Er nivået i Conference League det riktige nivået for RBK?

– Jeg tror Conference League er ganske likt europaligaen. Hvis vi kommer oss til et gruppespill vil det være mange kule lag der. Derfor vil det også være attraktivt for klubber som Rosenborg, mener 23-åringen fra Klæbu.

Samtidig legger han til at Hafnarfjördur og islandske lag generelt er tøffere å spille mot enn det ser ut som.

Grunnen til at de norske klubbene spiller i Conference League er fordi Eliteserien har falt på rankingen over Europas beste ligaer. Kun vinneren seriemesteren får muligheten til å kvalifisere seg til Champions League og Europa League.

Erlend Dahl Reitan har vært i Rosenborg siden 2015, men har to ganger vært på utlån i Bodø/Glimt. Foto: Terje Svaan

– Den soleklare målsettingen

Rosenborg kan med et vellykket gruppespill tjene godt over 40 millioner kroner. Veien dit er likevel ikke enkel. Sammenlagtseier mot Hafnarfjördur gir billett til tredje kvalifiseringsrunde, før en siste play-off-runde venter før et eventuelt gruppespill.

– Hvor viktig er det å komme til et gruppespill?

– Det er kjempeviktig for spillergruppa å komme til gruppespillet. Rosenborg skal være i Europa jevnt og trutt. Det er ikke noen krise å ikke komme til Europa ett år her og der, men når vi ikke klarte det i fjor så vil vi gjerne klare det i år. Det er den soleklare målsettingen, sier Reitan bestemt.

– Er det sånn at Rosenborg skal være i et gruppespill i Conference League?

– Alt er relativt, men ja. Det mener jeg. Men så er du nødt til å være litt heldig med trekningen og kampene. Det er to kamper som avgjør og alt kan skje.

I et potensielt gruppespill kan lag som Tottenham og Roma være mulige motstandere.

Noe ekstra

Dahl Reitan har spilt i Europa før og vet hvordan det føles.

– Hva er så spesielt med å spille i Europa?

– Får du lag fra England eller Spania for eksempel, så får du testet deg mot de beste. Du ser hvor lista ligger og får virkelig brynt deg.

– Er det ekstra følelser knyttet til kamper i Europa?

– Det er så enkelt som at hvis vi ryker ut mot Hafnarfjördur så er det slutt. Vi er nødt til å vinne, vi er nødt til å ta oss videre nå og vi er nødt til å ta oss videre neste gang for å komme inn i den play-off-runden. Det er dét som gjør at det pirrer litt ekstra, det er vinn eller forsvinn.