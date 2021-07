Espejord åpner opp om sentrale detaljer: Koster TIL så godt som ingenting hvis han er skadet i høst

Runar Espejord (25) ville aldri gått så mye ned i lønn for en annen klubb enn TIL.

PÅ VEI TILBAKE: Runar Espejord på Alfheim onsdag. Foto: Håkon Steinmo / iTromsø

Som iTromsø omtalte før helga fortsetter Espejord som TIL-spiller ut året, på lån fra nederlandske Heerenveen.

Det er tredje gangen siden september i fjor at han lånes ut fra Nederland til hjembyen. En kjent sak fra tidligere er det at Espejord måtte ta lønnskutt de to første gangene for at avtalen skulle bli en realitet.

Denne gangen har TIL ønsket å ta enda mindre risiko, og har fått Espejord til å ta et enda mer betydelig kutt. I tillegg er det lagt inn en bonus, som gjør at han får betalt ettersom hvor mye han spiller. Etter det iTromsø er kjent med har Espejord hatt over to millioner kroner i årslønn i Heerenveen.

– Det er ikke samme lønnsnivå i Norge som i Nederland. Noen kutt har det vært, og Heerenveen har vært inne å bidratt. Avtalen nå er helt fair, den er mer prestasjonsbasert, sier Espejord til iTromsø etter spilleøkta på Alfheim onsdag.

– Er du komfortabel med den?

– Ja, det er jeg.

– Ville du ofret såpass mye lønn for andre klubber enn TIL i Norge?

– Nei, det hadde jeg ikke. Jeg har ikke engang sjekket terrenget for andre muligheter. Spesielt ikke slik situasjonen er blitt, sier Espejord med henblikk på skadesituasjonen sin. Han har ikke spilt for TIL siden han ble skadet etter 20 minutter i den første seriekampen i 2021 på Aspmyra mot Bodø/Glimt.

– Da jeg dro til Heerenveen etter 2019-sesongen hadde vi rykket ned, og nå ønsker jeg å være med på å snu dette i TIL før vi kommer dit.

– Forstår du TIL skepsis med tanke på at de presset såpass mye på i denne avtalen?

– Ja, selvsagt. Når ting har blitt som de har blitt, da er alt det helt fair. TIL har ingen utgifter hvis jeg er skadet, så tjener jeg litt hvis jeg spiller. Det koster dem ikke noe særlig om jeg ikke er med. Men jeg ønsker å spille, sier Espejord.

– Eneste som betyr noe er å få kroppen i orden

TILs team manager vil ikke gå for mye inn på selve kontrakten med Espejord.

– Den er prestasjonsrettet og Heerenveen er en stor bidragsyter. En god avtale, sier Lars Petter Andressen til iTromsø.

Espejord er glad for å få landet det snaue halve året i TIL, og har ikke tenkt noe spesielt utover det. Når låneavtalen går ut ved nyttår, har han seks måneder igjen av avtalen i Heerenveen.

– Jeg har sagt det tusen ganger, men nå er det eneste som betyr noe å få kroppen i orden, sier Espejord som fullførte onsdagens spillesekvens der han var i en angrepstrio sammen med August Mikkelsen og Mikael Norø Ingebrigtsen.

– Det er fantastisk å få være ute sammen med gutta å trene fotball igjen. Det begynner å bli en stund siden, sier Espejord som har trent for fullt i over en uke.

– Jeg har ikke hatt noen tilbakeslag i denne perioden, og vi krysser fingrene for at det fortsetter, sier Espejord til iTromsø.

Spiller trolig søndag

Egentlig skulle han fått seg noen minutter i lørdagens cupkamp mot Skånland, som TIL vant 11–0. Men på grunn av manglende papirer, ble det ikke noe av.

– Planen var å spille noen minutter for å kjenne på fullbanespill igjen. Det gikk ikke helt i orden fordi det var helg, sier Espejord.

Nå er planen at han skal reise med bussen til Alta for å spille andre runde i cupen.

– Jeg tenker å være med nordover for å spille noen minutter.

– 20–30 minutter?

– Ja, kanskje noe sånt. Jeg tror det er det vi har siktet oss inn på. Det kommer også litt an på kampbildet. Å gå inn for å spille 30, så må man se an kampbildet så det ikke blir 70 minutter pluss straffesparkkonkurranse, sier Espejord som vil få et gjensyn med sin gamle lagkamerat Morten Gamst Pedersen.

– Cup er cup, og den oppe i Alta er tøff. Jeg har i hvert fall aldri hatt en god opplevelse der oppe. Sist jeg spilte satt jeg og Simen Wangberg på venterommet på legevakta før det var spilt 30 minutter, sier Espejord med et smil.

Men Alta-kampen er egentlig en parentes. For kampen om halvannen uke, mot Mjøndalen på bortebane er den han egentlig sikter seg inn på.

– Jeg er veldig spent på det selv, og prøver å finne ut hvor jeg ligger i løypa. Det er på tide at vi snur skuta, og får brukt disse ukene bra, sier Espejord.