AaFK avgjorde toppkampen på overtid

Simen Bolkan Nordli scoret AaFKs to mål mot gamleklubben HamKam, som leder 1. divisjon, men det var Quint Jansen som ble den store helten.

Aalesund spilte 2–2 mot HamKam. Her jubler de etter den første scoringen. Foto: Fredrik Olastuen

Etter at AaFK reddet uavgjort og et viktig poeng i sluttminuttene mot Jerv lørdag, ventet en ny tøff kamp onsdag, borte mot serieleder HamKam. Den endte med seier 3–2 etter en dramatisk avslutning.

Seieren førte AaFK opp på 24 poeng på fjerdeplass, kun to poeng bak HamKam. Med tap ville vertene øke forspranget til Aalesund til åtte poeng. Jerv og Fredrikstad ligger også foran AaFK med ett poeng mer, og det er duket for en spennende høst.

Tok ledelsen

Den første omgangen onsdag var preget av at HamKam i store perioder styrte spillet, noe som virket å være en del av kampplanen til Lars Arne Nilsen.

AaFK forsvarte seg nemlig bra, selv om HamKam var nære ved å lykkes flere ganger tidlig i omgangen. Aalesund slet med å sette sitt eget spill.

Likevel var det AaFK som tok ledelsen på Hamar. Simen Bolkan Nordli spilte mot gamleklubben for første gang, og det var han scoret AaFKs første mål etter 31 minutter.

Simen Bolkan Nordli scoret to mål mot gamlelagkamerater. Foto: Fredrik Olastuen

Grønner spilte en lang ball i bakrom til Torbjørn Kallevåg, som sendte videre til Sigurd Haugen. Spissen mistet ballen, men klareringen gikk rett i beina på Bolkan Nordli. Han satte ballen i mål fra 17 meter. HamKam-keeper Julian Faye Lund burde trolig reddet forsøket.

AaFK fikk ikke beholde ledelsen lenge. Etter 38 minutter var David Olafsson tilskuer på et løp fra Kristian Eriksen. Vingen fikk all verdens med tid ved dødlinja i 16-meteren til å finne Emil Sildnes på første stolpe, som løp seg fri fra en oppmerksom Jonas Grønner. Det sto 1–1, som også var pauseresultatet.

Slo tilbake igjen

I andre omgang gikk HamKam best ut av startblokkene, men igjen tok Aalesund ledelsen. Sigurd Haugen roet ned en kontring, og AaFK beholdt ballen en god stund.

Til slutt gikk dem i angrep med en ball gjennom ledd fra midtstopper Quint Jansen. Erlend Segberg fikk spilt videre til Bolkan Nordli. Vingen trakk seg inn i banen og banket ballen i mål i keeperhjørnet. Igjen var nok Faye Lund misfornøyd med egen innsats. Nordlis andre scoring i kampen, og hans første scoringer siden andre serierunde.

Denne gangen slo hjemmelaget enda raskere tilbake. De gikk rett i angrep og skaffet seg corner. Den headet Jonas Enkerud videre fra første stolpe. På bakre stolpe hadde Simen Rafn sluppet markeringen sin, og Sildnes kunne score sitt andre mål for dagen.

Jansen avgjorde

Etter scoringen hadde AaFK en bedre periode. Niklas Castro traff blant annet stolpen, mens David Olafsson skjøt like over.

Det tok derimot ikke lang tid før HamKam overtok spillet igjen, og jaktet en liten periode vinnermålet, før de siste ti minuttene ble en stillingskrig. Da virket begge lag fornøyde med poengdeling på Hamar, men en dødball skulle bli avgjørende.

Erlend Segberg slo et frispark fra like over midtstreken. Jansen plasserte seg fint, tok fart og knuste en HamKam-spiller i lufta. Ballen dalte fint over Faye Lund og nederlenderen avgjorde kampen til 3–2, til full jubel fra AaFK-leiren.