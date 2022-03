Vaksine har gitt Kristoff håp før årets første monument: – I fjor ble jeg veldig syk

I fjor fikk han klassikersesongen spolert etter sykdom på vårparten. I år har store deler av sykkeleliten blitt syke, men Alexander Kristoff har holdt seg frisk. Lørdag venter «spurternes klassiker» Milano-Sanremo.

NY VÅR: I motsetning til i fjor har Alexander Kristoff denne våren holdt seg frisk. Det gir håp før klassikersesongen.

– Jeg går for best mulig resultat og det er å vinne, men jeg vet at det blir vanskelig, sier Kristoff til VG.

Onsdag spurtet 34-åringen inn til en tredjeplass i rittet Milano-Torino, hans siste gjennomkjøring før sesongens første monument: Milano-Sanremo.

Starten på sesongen har vært god for Stavanger-syklisten som innkasserte sin første seier allerede i februar og som har vært langt oppe i en rekke spurter også etter det. Men viktigst av alt: Kristoff har holdt seg frisk.

– I fjor ble jeg veldig syk. Da tror jeg at jeg hadde influensa, den har jeg tatt vaksine for i år. Så jeg gikk ikke på samme blemme som i fjor på den fronten, sier Kristoff som forteller at hele klassikersesongen i fjor ble spolert av sykdommen han dro med seg fra Frankrike.

I år valgte han Italia over Frankrike, og med litt kløkt og et styrket immunforsvar melder nordmannen seg klar til det 293 kilometer lange rittet.

NYTT LAG: Alexander Kristoff iført sin nye trøye under Kuurne – Brussel Kuurne tidligere i år.

Nordmannen vant Milan-Sanremo i 2014, men i de siste to utgavene har det gått tyngre for klassikerspesialisten.

– Det blir første sjanse nå på en stund at jeg er frisk og fin. Forrige gang jeg hadde samme oppkjøring som nå, så hang jeg med, så jeg håper og tror at jeg skal klare det i år også.

Samtidig har en rekke store seierskandidater meldt forfall. Den regjerende verdensmesteren Julian Alaphilippe er ute med bronkitt, fjorårsvinner Jasper Stuyven stiller ikke og det samme gjelder en av feltets raskeste menn, Caleb Ewan.

Men startlisten har fortsatt navn som fenomenet Wout Van Aert, Tour de France-vinner Tadej Pogacar og Mathieu van der Poel.

DUO: Alexander Kristoff (nærmest) og Biniam Ghirmay på treningsleir tidligere i år.

Skulle det ikke gå nordmannens vei, har hans belgiske lag et annet ess i ermet: Stortalentet Biniam Ghirmay fra Eritrea.

21-åringen ble nummer to under fjorårets U23-VM og står denne sesongen med likt antall seiere som sin norske lagkamerat.

– Det blir veldig spennende å se hvordan han takler distansen. Han klatrer egentlig veldig bra og spurter veldig bra, derfor tenker jeg at han bare må kjøre sitt eget løp, sier Kristoff om Ghirmay.

Og respekten mellom de to er gjensidig:

– Alexander en av de største rytterne i verden, så jeg er veldig glad for å få kjøre Sanremo med ham. Å ha ham som lagkamerat er utrolig, han vant her i 2014 og har en rekke topp 10-plasseringer, så han har mye erfaring å dele med meg, sa Ghirmay på pressekonferansen før rittet.