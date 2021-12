DEL

Norge spiller sin 8. VM-finale.Slik har de tidligere finalene endt. 2017: Tap 21-23 for Frankrike. 2015: Seier 31-23 over Nederland. 2011: Seier 32-24 over Frankrike. 2007: Tap 24-29 for Russland. 2001: Tap 25-30 for Russland. 1999: Seier 25-24 over Frankrike. 1997: Tap 20-33 mot Danmark.