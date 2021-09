Hovland om raseriutbruddet: – Det skal aldri skje igjen

Før Ryder Cup kommer Viktor Hovland med et løfte. Ekspert håper han bryter det.

Nicholas Bergh Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden

Europa og USA barker sammen i Ryder Cyp fredag. Denne gangen er én av stjernene norsk.

Mange av europeerne vil spille sammen med Viktor Hovland i par. Han er kjent for sitt gode humør og kjappe kommentarer.

Men nylig fikk man også se en annen side av 24-åringen.

Under Northern Trust-turneringen i august, buttet det skikkelig for Hovland. Og til slutt svartnet det. En sint Hovland slo kølla hardt i golfbagen. Den ble bøyd.

– Det er første gang jeg noensinne har ødelagt en kølle. Det skal aldri skje igjen, sier Hovland til PGA-tourens hjemmeside.

Fakta Ryder Cup *USA og Europa konkurrerer i golf *Arrangeres annenhvert år. Første utgaven var i 1927 *Hvert lag har 12 spillere *Fredag og lørdag spilles det ulike kamper med to spillere på hvert lag *Søndag spilles det 12 single-kamper *USA dominerte lenge fullstendig. Nå har Europa vunnet fire av de fem siste turneringene. Les mer

– Ulikt ham

Hovlands raseriutbrudd ble fanget opp av TV-kameraene. «Aj, aj, aj», utbrøt Eurosport-kommentator Per Haugsrud da.

– Det er ulikt ham. Men da var han drittlei. Han hadde ikke fått til noen putter. Da går man der og irriterer seg, sier Haugsrud til Aftenposten.

Han utdyper hvorfor Hovlands reaksjon overrasket ham:

– Utad er Viktor veldig rolig. Han kunne kjøpt domenet smil.no. Det burde vært hans. Det er sånn han er. Men han er jo menneskelig han også. Man kan ikke bare le. Han har høye krav til seg selv, sier Haugsrud.

Viktor Hovland er kjent for sitt brede glis.

Håper han gjør det igjen

Når man ødelegger en kølle, får man ikke bruke den videre den runden. Dermed måtte Hovland putte med andre køller.

Hovland har altså lovet at han ikke skal ødelegge en kølle igjen. Men Haugsrud håper løftet brytes.

– Jeg håper han gjør det igjen. Jeg gleder meg som bare det. Det er helt ufarlig og går ikke utover noen, sier Haugsrud.

– Det er helt herlig at han gjør det og får ut litt aggressjon. Hvis han går rundt og putter dårlig og bare smiler, blir det falskt.

Ikke alene

Golfspillere er ofte beherskede og kalkulerte. Men av og til ser man raseriutbrudd, forteller Øyvind Rojahn, toppidrettssjef i Norges Golfforbund

– Det er ikke så uvanlig. Men man ser det ikke så ofte på TV. Det skjer nok mer enn vi tror, sier Rojahn.

Også golfstjernen Si Woo Kim har ødelagt en putter i år. For koreaneren rant det over etter et mislykket chip-slag under Masters-turneringen i april. Han innrømmet at det hadde skjedd før, men aldri på banen.

– Der og da tenker man ikke at køllen kommer til å bøye seg. Du er bare forbannet. Andre ganger kan man slå hardt i golfbagen, uten at køllen blir ødelagt. Det finnes mange sånne historier, sier Per Haugsrud.

Ryder Cup starter fredag og sendes på Viasat Golf.