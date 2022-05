Innbrudd i hjemmet til Berge: – Vi støtter Sander så mye som mulig

Den norske landslagsspilleren er den siste i rekken av fotballspillere i England som har blitt rammet av innbrudd.

INNBRUDD: Sheffield United bekrefter at det var et innbrudd i Sander Berges hjem fredag.

Det var fredag 13. mai at det var innbrudd hjemmet til den norske Sheffield United-spilleren. Politiet i South Yorkshire sier til Yorkshire Post at de ble kalt ut til et hjem etter rapporter om at to innbruddstyver hadde tatt seg inn på en eiendom ved å ta seg gjennom et vindu.

Ingen har ifølge lokalavisen blitt arrestert i etterkant av innbruddet.

En talsmann for Sheffield United bekrefter hendelsen.

– Vi er klare over hendelsen og støtter Sander så mye som mulig. Saken er nå hos South Yorkshire Police og vi håper de kan stille gjerningspersonen eller gjerningspersonene for retten, sier klubbens talsperson til Yorkshire Post.

Ifølge avisen skal tyvene ha stjålet smykker til en verdi av 100.000 britiske pund, tilsvarende rundt 1,2 millioner norske kroner.

24 år gamle Berge spilte for Sheffield United dagen etter innbruddet. Da scoret han på overtid da Sheffield United tapte 1–2 hjemme mot Nottingham Forest.

Tidligere denne sesongen har blant andre Paul Pogba, João Cancelo, Fabinho og Victor Lindelöf hatt innbrudd i hjemmene sine.

Den norske Premier League-proffen Mohamed Elyounoussi ble spurt om de mange innbruddene i forbindelse med en landslagssamling tidligere i år. Selv har ikke Elyounoussi hatt innbrudd i eget hjem.

– Vi vet fra før at vi er utsatte. Folk kan vite hvor vi er til enhver tid. Klubben er flinke til å beskytte oss, og har folk som går rundt og sjekker husene ofte – selv når vi ikke er til stede, sa Elyounoussi.

– Det er ikke noe hyggelig, spesielt når man har familie og barn som kan bli involvert, sa Elyounoussi.

Norske Mathias Normann ble også offer for et innbrudd da han var i London i starten av januar.