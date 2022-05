Særdeles viktig poeng i boks for Bryne

Bryne kjempet seg til et poeng som kan vise seg å bli særdeles verdifullt da Stabæk ble holdt til 0–0 på Bryne stadion torsdag kveld.

Egil Ø Nærland Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Om det tidligere har føltes som om uttellingen ikke har stått i stil med sjansene for hjemmelaget, ble det gjort opp og vel så det i oppgjøret mot bæringene som vant sjansestatistikken 8–2.

Bryne kunne ta lite og ingenting av eget spill med seg i garderoben etter første omgang. Med unntak av at det fortsatt sto 0–0 i målprotokollen.

Stabæk var nemlig totalt overlegent i banespill og sjanser, burde nettet i alle fall to, kanskje tre ganger, men både Kasper Pedersen, Fitim Azemi og Kornelius Normann Hansen avslørte bæringenes utfordring så lang i sesongen: svake avslutteregenskaper.

Røer med stor sjanse

Med ballen i laget, sklei det vanvittig flott, men fotball blir avgjort med scoringer, og faktum er at Bryne hadde sin mulighet, da Christian Røer headet fritt rett i armene på keeper Marcus Sanberg like etter at halvtimen var passert.

Selvsagt kom muligheten til Bryne etter innkast fra Robert Undheim, og så lenge hjemmelaget er uten et eget spill, blir det å lite på innkastene og ofte hjørnespark som følge.

Les også Ny Bryne-skuffelse: Rotet bort tomålsledelse i viktig bunnkamp

Du merker det hver gang Undheim skal kaste, stemningen stiger på stadion, forventningene er der. Med rette har det vist seg ved flere anledninger.

Frustrasjon i Stabæk?

Spørsmålet før andre omgang var mest om Stabæk ville fortsette dominansen, og ikke minst: Når ville frustrasjonen bre seg om scoringene uteble. Det var antydning før pause, det var antydning til at forsvarerne og midtbanespillerne ville ta større sjanser.

Det kunne i så fall gi Bryne de nødvendige overgangsmulighetene.

Slik ble det også, Stabæk var fortsatt best, men gikk mer og mer tom for energi, og til slutt kom Bryne til farligheter og kunne vunnet kampen.

Aftenbladet kommer tilbake med kommentarer.

Kampfakta og spillerbørs

Bryne FK - Stabæk Fotball 0–0

1. divisjon fotball, menn, 8. serierunde

Bryne stadion, ... tilskuere

Dommer: Ajdin Medic, Trosvik IF

Gult kort: Daniel Hermansson, Bjarne Langeland, Bryne, Sturla Ottesen, Stabæk

Sjanser: 2 - 8

Hjørnespark: 5–6

Bryne (3–4–3):

Igor Spiridonov

Oliver Rotihaug

Christian Røer

Rogvi Baldvinsson ut 27.

Sigurd Grønli fra 27.

Sondre Norheim

Henning Romslo

Bjarne Langeland

Daniel Hermansson 3 ut 45.

Pål Aamodt fra 46.

Andreas Dybevik 4 ut 62.

Sixten Dalen Jensen fra 62.

Arne Gunnes 4 ut 62.

Jørgen Voilås fra 62.

Robert Undheim

Kommer tilbake med oppdatert fakta og børs