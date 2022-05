Norges ishockey­herrer tapte VM-general­prøven

Norges ishockeyherrer tapte 1-2 for Frankrike i forlengning fredag. Det var den siste oppkjøringskampen foran VM om en uke.

Norge tapte for Frankrike fredag. Her fra en tidligere kamp i VM-oppkjøringen. Foto: Terje Pedersen / NTB

NTB

Tim Bozon ble helten for Frankrike drøye tre minutter inn i forlengningen.

Dermed greide ikke Norge å ta sin andre seier på like mange dager. Torsdag ble OL-bronsevinner Slovakia slått 5-4.

Kampen mot Frankrike var tett og jevnspilt, men det var Norge som hadde et ørlite overtak på skuddstatistikken. De greide likevel ikke å sette den franske målvakten Henri-Corentin Buysse på store nok prøver.

Anthony Rech ga franskmennene ledelsen 13 minutter ut i den første perioden. Deretter utlignet Magnus Geheb for Norge tidlig i periode nummer to. Etter en målløs tredjeperiode måtte det forlengelse til for å avgjøre kampen.

Der ble Bozon helten.

Kampen var den siste i oppkjøringen mot VM som starter neste uke.