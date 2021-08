Storseier for Rennesøy 2

Rennesøy 2 slo til med storseier over Hundvåg i seriepremieren i G14 2. divisjon, rogaland - avdeling 1 mandag.

Henrik Westlye Haugvaldstad sendte Rennesøy 2 i ledelsen da han satte inn 7-0 allerede etter tre minutters spill, og samme mann (Rennesøy 2 G14) scoret fra straffemerket to minutter før pause. Lagene gikk av banen etter første omgang på stillingen 2-0 til Rennesøy 2.

Rennesøy 2 var suverene i andre omgang

Noah Grønnevik la på til 3-0 for Rennesøy 2 ett minutt etter sidebytte, og Rennesøy 2 rykket ytterligere i fra da Aleks Rafal Kreft økte ledelsen like etterpå. Markus Norenes økte til 5-0 for Rennesøy 2 etter ett kvarter av andre omgang, og Rennesøy 2 økte ledelsen da Daniel Hanasand satte ballen i nettet etter 63 minutter. Dermed var stillingen 7-0. Samme spiller satte ballen i nettet og økte ledelsen til 7-0 for Rennesøy 2 to minutter senere.

Troner øverst

I neste runde skal Rennesøy 2 møte Randaberg, mens Hundvåg møter Viking 2.

