Brann-sjefen: Ingen spillere blir utestengt fra laget etter Stadion-festen

Vibeke Johannesen slår fast at ingen spillere blir utestengt fra laget etter festen natt til tirsdag. Eventuelle andre konsekvenser vil hun ikke si noe om.

Vibeke Johannesen vil ber om respekt for at eventuelle konsekvenser etter nachspielet er en personalsak.

Øystein Vik Journalist i BT

For mindre enn 50 minutter siden

– De har brutt interne regler, de har beklaget og forstått alvoret, og nå er det en sak vi går videre fra, sier daglig leder Vibeke Johannesen i Brann.

Saken hun snakker om startet med en middag i Bergen sentrum mandag kveld. Kvelden endte med at tolv av spillerne endte opp på et nachspiel på Stadion.

Som BT kunne avsløre onsdag kveld, hadde spillerne selskap av fire kvinnelige gjester som alle var utenfor klubbens strengt avgrensede kohort. Ytterligere tre kvinner var også innom festen på et tidspunkt.

BT får opplyst at det på nachspielet foregikk røyking, lettkledd løping på banen, drikking og sex.

– Vi har ganske god oversikt over situasjonen. Nå har vi tatt tak i det vi skal ta tak i, sier Johannesen.

Ikke alle var med på nachspielet. Halvparten gikk hjem etter middagen tidligere på kvelden.

Det blir ingen utestengelse fra laget for spillere som deltok på nachspielet.

Ingen utestengelse fra laget

Onsdag svarte flere av Brann-spillerne på spørsmål fra mediene om det som skjedde på Stadion natt til tirsdag. Dette skjedde før flere av detaljene var kjent for offentligheten.

Johannesen sier at kanossagangen spillerne måtte gå i offentligheten langt på vei var straff nok for spillernes brudd på klubbens interne regler.

Eventuelle videre konsekvenser vil Johannesen holde internt. Hun opplyser at Brann ikke opererer med bøter eller lønnstrekk.

– Det blir ikke noen utestengelse fra laget, det kan jeg si. Det er en stor straff det de har vært gjennom de siste dagene, forteller Johannesen.

– Jeg tror alle kan være enige om at det er en stor konsekvens for spillergruppen at dette ble så offentlig som det ble. Det som eventuelt skjer videre blir internt og mellom oss og spillerne, legger hun til.

Johannesen sier at hun har hatt samtaler med noen av kvinnene som var til stede på nachspielet, samt hatt én til én-samtaler med spillerne og hele spillergruppen samlet. Akkurat hva som er blitt sagt, vil hun ikke gå inn på.

Munnkurv

BA skriver torsdag at spillerne har fått munnkurv om skandalefesten.

BT har vært i kontakt med medieansvarlig Thomas Brakstad, som formidler at han ikke kan uttale seg om munnkurven.

Han viser til sjefene i Brann.

Sportssjef Jimmi Nagel Jacobsen er spurt hvorfor ingen spillere straffes av klubben.

– Jeg synes egentlig de har fått en ganske stor straff, svarer Jacobsen.

Han peker på at spillerne onsdag stilte opp for medier og svarte på spørsmål om festen.

– Hvis det var deg eller meg som hadde gjort det, ville vi formodentlig ikke vært over alle forsidene og stått og forklart oss om dumheter og feil. Så vi synes straffen de har fått har vært ganske hard, sier Jacobsen.

Vibeke Johannesen må nå håndtere situasjonen sammen med sportssjef Jimmi Nagel Jacobsen.

Brann-spillerne som forbilder

Brann-ledelsen er tydelig på at valgene flere av spillerne tok natt til tirsdag var uakseptable. Mandagens middag var ikke klarert med klubbledelsen. At festen fortsatte på Stadion, med eksterne gjester, var også et brudd på interne regler.

– Er Brann-spillerne gode forbilder, Johannesen?

– I valgene de tok mandag, så har vi vært enige om at de har beklaget og forstår at det var dårlige valg fordi de er rollemodeller og Brann-spillere. Vi har vært tydelige på at det ikke var riktig. Utover det, er de gode rollemodeller og gode mennesker, sier Branns øverste leder.

Nå mener hun det er viktig å prøve å legge saken bak seg og konsentrere seg om å vinne kamper. Brann ligger som kjent sist på tabellen.

– Jo mer tid vi bruker på dette, jo større pris har det for klubben. Vi må begynne å vinne fotballkamper.